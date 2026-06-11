Fue abusada y se encadenó frente a un tribunal de Catamarca: "Hace ocho años que espero justicia"
La víctima reclama una condena firme y la detención de los acusados. “Los cruzo todo el tiempo en la calle y se me ríen en la cara”, indicó.
Una mujer protagonizó una dramática protesta este miércoles frente a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Catamarca donde se encadenó para reclamar una resolución definitiva en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado que lleva casi ocho años de trámite judicial y terminó hospitalizada tras sufrir una crisis nerviosa.
La víctima llegó hasta el edificio judicial de avenida Colón para consultar el estado del expediente y conocer cuándo habría novedades sobre el proceso. Según manifestaron personas que acompañan su reclamo, allí le informaron que recién en agosto podría realizarse una audiencia en la que un nuevo tribunal de juicio dicte una sentencia. “Son las víctimas quienes están privadas de la libertad”, manifestaron.
Eso llevó a que la mujer decidiera encadenarse en la puerta de la Cámara Penal. “Solo quiero que ellos estén presos. Quiero justicia, no puede ser que los cruce todo el tiempo en la calle y se me rían en la cara. No puedo más con esto. La justicia recién me va a escuchar cuando yo ya no esté“, indicó, de acuerdo con lo mencionado por el portal El Esquiú.
La causa se inició en 2018, cuando la víctima habría sido engañada con una promesa de trabajo y abusada en una vivienda del barrio INTA, en Valle Viejo. En 2023, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación condenó a los dos imputados a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La sentencia, sin embargo, no quedó firme: las defensas interpusieron recursos de casación y, mientras el tribunal superior no revise el expediente, ambos permanecerán en libertad.
La nulidad del fallo no implicó un pronunciamiento sobre la inocencia o la culpabilidad de los imputados. Según trascendió, la Sala Penal hizo lugar al recurso de la defensa por cuestiones vinculadas a las garantías del debido proceso. El máximo tribunal había advertido, en una primera revisión, deficiencias en la fundamentación de la sentencia y ordenado dictar un nuevo pronunciamiento. Al analizar ese segundo fallo, detectó una afectación a la garantía de imparcialidad, ya que intervinieron magistrados que se habían expedido previamente en el caso. Por esa razón, dispuso la nulidad y ordenó que un tribunal con integración distinta emita una nueva resolución.
La causa está sin avances desde hace 8 años, según expresó la mujer a la prensa previo a sufrir la descompensación. Antes de ser trasladada por el servicio de emergencias de Catamarca al Hospital San Juan Bautista, fue recibida por magistrados de la Cámara Penal N° 2 y de la Cámara Penal N° 1, instancia donde se realizó el primer juicio oral.
Para la defensa de los imputados, la primera nulidad estuvo ligada a la falta de valoración de prueba de descargo y a contradicciones en el relato de la denunciante, y que las sucesivas anulaciones avalan, a su criterio, la absolución de los imputados.
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