Fue abusada y se encadenó frente a un tribunal de Catamarca: "Hace ocho años que espero justicia"

La causa se inició en 2018, cuando la víctima habría sido engañada con una promesa de trabajo y abusada en una vivienda del barrio INTA, en Valle Viejo. En 2023, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación condenó a los dos imputados a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La sentencia, sin embargo, no quedó firme: las defensas interpusieron recursos de casación y, mientras el tribunal superior no revise el expediente, ambos permanecerán en libertad.

La nulidad del fallo no implicó un pronunciamiento sobre la inocencia o la culpabilidad de los imputados. Según trascendió, la Sala Penal hizo lugar al recurso de la defensa por cuestiones vinculadas a las garantías del debido proceso. El máximo tribunal había advertido, en una primera revisión, deficiencias en la fundamentación de la sentencia y ordenado dictar un nuevo pronunciamiento. Al analizar ese segundo fallo, detectó una afectación a la garantía de imparcialidad, ya que intervinieron magistrados que se habían expedido previamente en el caso. Por esa razón, dispuso la nulidad y ordenó que un tribunal con integración distinta emita una nueva resolución.

La causa está sin avances desde hace 8 años, según expresó la mujer a la prensa previo a sufrir la descompensación. Antes de ser trasladada por el servicio de emergencias de Catamarca al Hospital San Juan Bautista, fue recibida por magistrados de la Cámara Penal N° 2 y de la Cámara Penal N° 1, instancia donde se realizó el primer juicio oral.

Para la defensa de los imputados, la primera nulidad estuvo ligada a la falta de valoración de prueba de descargo y a contradicciones en el relato de la denunciante, y que las sucesivas anulaciones avalan, a su criterio, la absolución de los imputados.