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Neuquén: un conductor bajó de su auto para discutir, olvidó poner el freno de mano y provocó un choque

Sociedad

El episodio ocurrió el lunes en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Laínez; quedó registrado por otro automovilista que se encontraba a pocos metros del lugar.

El hombre estaba discutiendo con un motociclista cuando el vehículo comenzó a desplazarse marcha atrás.

El hombre estaba discutiendo con un motociclista cuando el vehículo comenzó a desplazarse marcha atrás.

Una escena insólita y peligrosa quedó registrada en pleno centro de Neuquén y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Todo comenzó con una discusión de tránsito entre un automovilista y un motociclista, pero terminó con un choque inesperado cuando el conductor olvidó colocar el freno de mano y su vehículo se desplazó solo varios metros.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez, una de las zonas más transitadas de la capital neuquina. Las imágenes muestran cómo una disputa que parecía ser un intercambio verbal terminó involucrando a un tercer conductor que no tenía ninguna relación con el conflicto.

NEUQUEN MOTO

Según informó LMNeuquén, el altercado se originó a raíz de una maniobra que estuvo a punto de terminar en una colisión. Las imágenes muestran que, tras un primer intercambio cargado de tensión que se prolongó durante algunos segundos, ambos involucrados regresaron a sus respectivos vehículos y continuaron la marcha.

Sin embargo, pocos metros después, el conductor del automóvil volvió a detenerse. Por motivos que no llegan a apreciarse en la grabación, descendió nuevamente del vehículo para retomar la discusión con el motociclista. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido antes, olvidó colocar el freno de mano.

Mientras caminaba hacia el motociclista, su auto comenzó a desplazarse marcha atrás sin que él lo notara.

El autor del video advirtió la situación y se lo escucha gritar: “¡Uy, uy, uy! ¡El auto, el auto, el auto! ¡No, no, no, no!”. Segundos después, el vehículo impactó contra otro coche que estaba detenido detrás.

El choque sumó a un tercer conductor, que se vio sorprendido por el accidente y se bajó para recriminarle lo que había provocado en un segundo de furia.

Tras el incidente, los tres hombres intercambiaron algunas palabras en medio de la sorpresa por lo ocurrido. Finalmente, y pese al insólito desenlace del enfrentamiento, cada uno siguió su camino sin que se reportaran personas heridas.

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