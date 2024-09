Fuerte suba de las multas por tapar la patente en CABA: cuánto cuestan ahora

"Tiene la patente encintada para no recibir multas, chicos. Fui a fijarme si tiene multas pero no tiene", sostuvo Geuna, apoyada por la imagen del vehículo de Arabia, quien a través de su cuenta de X, argumentó que su patente no está adulterada sino solo despintada, algo que de todos modos podría incurrir en una infracción.

Cuánto cuesta ahora la multa por tapar la patente en CABA

El costo por tapar la patente del auto en la Ciudad de Buenos Aires ahora es de $471.390. Se espera, a partir de estos nuevos valores, que cada vez menos conductores adopten la práctica anteriormente mencionada.

El valor de la multa por tapar la patente del auto se calcula en Unidades Fijas (UF), un sistema reglamentado por el Decreto Reglamentario 64/22 que regirá hasta el primer trimestre de 2025.

Una Unidad Fija equivale a medio litro de nafta premium fijado por el Automóvil Club Argentino (ACA) por períodos semestrales, por lo que se espera que en el corto tiempo esta multa continue valiendo lo mismo.

El valor de todas las multas de tránsito en CABA en octubre 2024

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 150 km/h: hasta $1.885.560.

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $32.997,30.

Tapar la patente: $471.390.

Pasar un semáforo en rojo: entre $94.179 y $707.085.

Obstruir rampas para discapacitados: $141.417

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $92.278

Portar licencia de conducir vencida: $70.708,50

Obstruir carriles exclusivos: $65.994,60

No tener la VTV: $47.139

No utilizar el cinturón de seguridad: $47.139

Tener la VTV vencida: $47.139

Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $47.139

No portar licencia de conducir: $23.569,50

Tener los vidrios polarizados: $23.569,50