Multas de tránsito: las tres infracciones más caras en la Ciudad de Buenos Aires

Alterar o tapar la patente también se castiga con durezas: la sanción fija es de $949.990. Además, conductas que afectan directamente la seguridad vial, como usar el celular al volante, tienen multas que parten de $94.999 y pueden duplicarse si se envían mensajes.

patente auto La sanción por tapar la patente es de $949.990.

Los casos de alcoholemia por encima del límite permitido pueden alcanzar cerca de $1.500.000, reflejando un sistema diseñado para aumentar la seguridad y reducir accidentes en las calles de la ciudad.