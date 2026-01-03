Cuánto cuestan los churros más famosos de Mar del Plata: promociones y dónde conseguirlos
Los churros Manolo son los más famosos de Mar del Plata y de los más elegidos por los turistas en los veranos.
La gastronomía en la ciudad de Mar del Plata es de lo mejor que hay en la Argentina, muchos lo atribuyen al agua y otros marcando algunos secretos, que bien guardados están. Tanto para lo salado como lo dulce hay alternativas de primer nivel.
Y los churros son de lo más famoso de Mar del Plata, que tiene turistas que llegan especialmente para comprarlos y disfrutarlos a la hora del mate, ya sea por la mañana como por la tarde.
Mar del Plata y los churros Manolo
Los tradicionales churros Manolo, uno de los clásicos gastronómicos de la ciudad durante la temporada de verano, se venden actualmente a $1.200 la unidad y a $12.000 la docena bajo una modalidad de promoción especial para quienes compran en cantidad.
La emblemática cadena cuenta con cinco locales distribuidos en distintos puntos de Mar del Plata, lo que asegura presencia tanto en zonas céntricas como en circuitos turísticos de alta circulación.
Los locales oficiales se encuentran en la costa, el principal, sobre la avenida Peralta Ramos, otros dos en el centro sobre la calle Rivadavia uno y San Luis, otro en la calle Alem y uno solo para llevar sobre la tradicional calle Güemes.
Además de los locales comerciales, los churros también pueden conseguirse de manera oficial en la playa, entre ellos en el Balneario 12 del complejo Punta Mogotes, donde forman parte de la oferta gastronómica de parador.
Un clásico marplatense que trasciende temporadas
Los churros Manolo se consolidaron con los años como un símbolo de la gastronomía local, asociados al consumo en familia, salidas nocturnas y el ritual playero de verano.
La combinación entre venta en locales y presencia en balnearios amplía el alcance entre turistas y residentes, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.
Promoción por docena y consumo en playa
Según los valores vigentes esta temporada:
- $1.200 por unidad
- $12.000 la docena (precio promocional)
- En los balnearios se cobra algo más caro por decisión de la cadena
La oferta se posiciona como una alternativa para grupos y familias que optan por la compra por cantidad, especialmente en los paradores de playa donde el producto mantiene una fuerte demanda.
