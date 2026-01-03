Cuánto cuestan los churros más famosos de Mar del Plata: promociones y dónde conseguirlos

Además de los locales comerciales, los churros también pueden conseguirse de manera oficial en la playa, entre ellos en el Balneario 12 del complejo Punta Mogotes, donde forman parte de la oferta gastronómica de parador.

Un clásico marplatense que trasciende temporadas

Los churros Manolo se consolidaron con los años como un símbolo de la gastronomía local, asociados al consumo en familia, salidas nocturnas y el ritual playero de verano.

La combinación entre venta en locales y presencia en balnearios amplía el alcance entre turistas y residentes, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

Promoción por docena y consumo en playa

Según los valores vigentes esta temporada:

$1.200 por unidad

$12.000 la docena (precio promocional)

En los balnearios se cobra algo más caro por decisión de la cadena

La oferta se posiciona como una alternativa para grupos y familias que optan por la compra por cantidad, especialmente en los paradores de playa donde el producto mantiene una fuerte demanda.