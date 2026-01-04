Macabro hallazgo en Mar del Plata: encuentran un cráneo humano cerca de la playa

Este tipo de restos suele emplearse en ámbitos académicos, como facultades de Medicina, Odontología o laboratorios, y su abandono en espacios públicos constituye una falta grave, aunque no necesariamente un delito penal.

No obstante, la Fiscalía dispuso pericias forenses complementarias para establecer con precisión la antigüedad del resto óseo, su procedencia y descartar cualquier otra hipótesis. Hasta contar con los resultados definitivos, el expediente permanece abierto.

El hallazgo reavivó la preocupación entre vecinos de la zona, aunque desde la investigación insisten en que, por el momento, no hay elementos que indiquen un hecho criminal.