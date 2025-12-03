Furia en La Plata: una mujer destrozó una verdulería con un ladrillo y amenazó a una vecina
El violento episodio, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió en Villa Elvira. La agresora tiró estantes, rompió vidrios y generó pánico en el barrio.
Un episodio cargado de violencia sacudió al barrio Villa Elvira de La Plata, donde una mujer irrumpió en una verdulería y comenzó a romper todo a su paso mientras amenazaba a una vecina y a los comerciantes. La escena, que se desarrolló en un local ubicado en las calles 117 y 601, ocurrió el lunes alrededor de las dos de la tarde, momento de alta circulación en la zona.
Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio y el material viralizó rápidamente el nivel de agresividad con el que actuó la atacante. El incidente comenzó cuando una mujer ingresó al comercio gritando: “¡Cerrá porque me está siguiendo una chica loca!”, alertando a los vendedores de que algo inusual sucedía afuera.
Segundos después, la persona a la que señalaba apareció acercándose al local de manera alterada. La víctima se refugió dentro del negocio y explicó que estaba siendo perseguida, mientras la agresora ingresaba con un ladrillo en la mano y amenazaba con destruir todo si no la dejaban enfrentarla.
En medio del caos, la atacante empezó a tirar cajones de frutas, desordenar estantes y llevarse mercadería. Como nadie intervenía por miedo a que la situación escalara, decidió golpear con violencia la puerta del local utilizando el ladrillo, lo que provocó la rotura de un vidrio. La tensión creció aún más cuando un vecino intentó detenerla con el palo de una escoba, pero terminó herido por la resistencia de la mujer, que seguía fuera de control.
Durante aproximadamente diez minutos, la escena se mantuvo cargada de gritos, amenazas e insultos, mientras la mujer arrojaba frutas y verduras que estaban exhibidas en la vereda y destrozaba todo lo que encontraba. La clientela y los comerciantes optaron por resguardarse mientras esperaban la llegada de la policía.
Finalmente, un patrullero de la Bonaerense acudió tras el llamado de una clienta. Los agentes entrevistaron tanto a la víctima como a la agresora, quien fue demorada y luego trasladada a la comisaría 16°. Allí, ambas mujeres prestaron declaración y se inició una causa que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci. Una vez en la sede policial, la víctima confirmó que no sufrió lesiones, aunque sí un gran susto y daños materiales en el comercio.
