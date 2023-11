La reacción de Gabriela Trenchi tras ser denunciada por Aníbal Lotocki

Trenchi insistió sobre los casos de mala praxis del cirujano: “Yo les quiero aclarar que a Cristian Zárate lo operó en pandemia, cuando no se podía operar, y lo mató. Y no tengo miedo en volver a decirlo, que me haga las causas que quiera. No tengo ningún problema y se las voy a contestar”.

“Él dijo que yo me tomé un crucero. Yo trabajo, porque me dejaron en la ruina. Mi pareja cumplía años y nos fuimos a un crucero tres días. Yo me muevo como me muevo para ir a trabajar. Puedo andar por la calle a pesar de los dolores, por los que estoy medicada”, sumó indignada.