Habló el abogado de la familia de Gastón Tallone, el empresario secuestrado en la zona del Abasto

Qué dijo el abogado de la familia sobre la desaparición de Gastón Tallone

Este sábado, Lucio De la Rosa, abogado de la familia de Tallone hizo un orden cronológico de la desaparición del empresario. "El se había ido a Miami y me dijo que si bien hace un tiempo no tenía contacto con su padre, le envió un mensaje de Whatsapp para avisarle que estaba regresando y después se dio cuenta que no tenía las dos comas la de recepción de mensaje, le llamó la atención pero no le dio relevancia. Al ver que no sabía de su paradero y que no podía comunicarse habló con su entorno y ahí se dio cuenta que no lo podían encontrar por ninguna parte", relató el el letrado en diálogo con C5N.

Embed

Según De la Rosa, el hijo de Tallone se se presentó en su estudio y le sugirieron que hiciera una denuncia por averiguación de paradero, esa denuncia se hace el 12 de julio. "Al día siguiente lo citaron para ampliar paradero y ahí recibe un mensaje extorsivo diciéndole que su padre estaba privado de la libertad y le exigían una suma de dinero".

Entre los sospechosos está Gustavo Juliá, hijo de un ex jefe de la Armada quien estuvo preso 13 años por el sonado caso del “Narcojet” en el cual traficaba cocaína en España. Una oblea de peaje ligó a Juliá con un pago hecho desde el auto que se usó para transportar a Tallone: tiene la oblea ligada a la tarjeta de crédito de Juliá.

"Hoy la imputación que varias personas secuestraron a Tallone para pedir un rescate", aseguró el abogado.

Y agregó: "No se sabe nada del paradero.La familia ora y tiene fe de que aparezca con vida".

El secuestrado Tallone también está siendo investigado por lavado de activos del narcotráfico y en 2013 fue acusado de falsificar dinero. La policía llegó a la casa donde estuvo secuestrado Tallone mediente intervenciones telefónicas.

Entre las hipótesis se maneja la idea de una “mejicaneada”: el empresario tenía una deuda, lo secuestran hasta que la pague y luego lo matan igual como mensaje a otros lavadores de dinero sobre lo que las pasaría si no cumplen. Sería raro que esté vivo luego de un mes y es extraño que no aparezca el cuerpo, ya que ese suele ser el modus operandi: el cuerpo no se esconde para que el mensaje sea claro hacia todo posible deudor. La otra opción sería: si el deudor ya es “boleta” y debe escapar de la mafia, se hace secuestrar en un lugar muy visible como el Abasto, se cambia la identidad y desaparece para siempre yéndose a otro país. Por ahora el final está abierto.