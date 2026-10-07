Gendarmes y guardaparques lograron rescatar a un anciano de más de 100 años aislado en el sur del Neuquén

Según informó Gendarmería, su personal se trasladó en una embarcación por el lago hasta el sector donde se encontraba el adulto mayor, requiriendo la participación conjunta de distintas instituciones y de baquianos de la zona ubicada en la ladera del volcán Lanín, que con sus 3.776 metros sobre el nivel del mar es el tercero más alto de la Patagonia y símbolo de la provincia.

Tras completar la navegación, finalmente Don Lemuñir fue retirado del área protegida en una ambulancia que lo trasladó al establecimiento sanitario de Junín de los Andes, donde ahora es atendido por los profesionales de la institución pública neuquina.