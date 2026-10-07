Gendarmes y guardaparques lograron rescatar a un anciano de más de 100 años aislado en el sur del Neuquén
Mediante un operativo, el hombre que presentaba problemas de salud pudo ser derivado en lancha desde el paraje Paimún hasta el hospital de Junín de los Andes.
Don Lemuñir, como todo el mundo de la zona lo conoce, tiene más de 100 años y ya se encuentra al cuidado de los profesionales del Hospital de Junín de los Andes, donde recibe la atención médica que su salud requiere.
Pero para que Don Lemuñir pudiera llegar hasta ahí hubo que desplegar un enorme operativo que involucró a personal de Gendarmería Nacional y Parques Naciones que debió actuar con celeridad y eficacia en medio de la lluvia y de la nieve.
El hecho ocurrió en la tarde del domingo último y fueron los gendarmes junto a guardaparques del Parque Nacional Lanín quienes se movilizaron para asistir y evacuar al centenario poblador del área del paraje Paimún hasta el hospital más cercano debido a los problemas de salud que presentaba.
Junto a otros pobladores de la zona trabajaron de manera coordinada para trasladar al hombre desde ese aislado lugar del Neuquén al que solo se puede acceder atravesando el enorme en embarcación el lago Huechulafquen, hermoso pero también bravo cuando las condiciones meteorológicas no son las adecuadas para su navegación.
Allí fueron integrantes del Grupo “La Unión”, dependiente del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería Nacional, que habían recibido una solicitud de colaboración por parte de la Seccional Puerto Canoa del Parque Nacional Lanín, que había recibido el alerta en primer lugar.
Según informó Gendarmería, su personal se trasladó en una embarcación por el lago hasta el sector donde se encontraba el adulto mayor, requiriendo la participación conjunta de distintas instituciones y de baquianos de la zona ubicada en la ladera del volcán Lanín, que con sus 3.776 metros sobre el nivel del mar es el tercero más alto de la Patagonia y símbolo de la provincia.
Tras completar la navegación, finalmente Don Lemuñir fue retirado del área protegida en una ambulancia que lo trasladó al establecimiento sanitario de Junín de los Andes, donde ahora es atendido por los profesionales de la institución pública neuquina.
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