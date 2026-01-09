General Rodríguez: mató al padre a palazos y convivió más de 30 horas con el cadáver

En el mismo procedimiento, los investigadores secuestraron una pequeña cantidad de drogas para consumo personal y alcohol. La autopsia será clave para precisar la data de muerte, pero todo indica que el imputado convivió con el cuerpo de su padre durante al menos 30 horas.

El acusado se negó a declarar y quedó detenido, enfrentando una posible condena a prisión perpetua. En el mismo procedimiento, los investigadores secuestraron una pequeña cantidad de drogas para consumo personal y alcohol. La autopsia será clave para precisar la data de muerte, pero todo indica que el imputado convivió con el cuerpo de su padre durante al menos 30 horas.