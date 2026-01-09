General Rodríguez: mató al padre a palazos y convivió más de 30 horas con el cadáver
El acusado, Rubén Darío Bellavigna, fue detenido tras confesarle el crimen a su hermano. La familia ya estaba marcada por otro caso policial.
Un brutal parricidio consternó a los vecinos de General Rodríguez. Rubén Darío Bellavigna, de 35 años, fue detenido acusado de asesinar a palazos a su padre mientras dormía y convivir con el cuerpo durante más de 30 horas en la casa familiar.
El crimen ocurrió entre la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1º de enero, pero recién se descubrió en la mañana del viernes, cuando otro hijo de la víctima llegó a la casa ubicada en Balcarce al 531, pleno centro de la localidad del oeste bonaerense.
Todo salió a la luz cuando uno de los hijos de Luis Darío Bellavigna llamó al 911. Había intentado comunicarse con su padre sin éxito y, al hablar con su hermano Rubén, este le confesó: “Maté a papá, estamos en casa”. Al llegar, encontró el cuerpo en la cama y a su hermano sentado en la cocina.
La policía llegó al lugar y confirmó la escena del crimen: la víctima, un hombre de 64 años y teniente 1° de la Bonaerense, se encontraba en su habitación pero ya no había nada que pudieran hacer para reanimarlo.
El arma homicida, un palo con clavos en los extremos, estaba al lado del cuerpo. Fuentes cercanas al caso detallaron a Semanario Actualidad que el ataque fue mientras dormía y que un golpe en la cabeza le provocó la muerte. La fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI Nº 9 de Moreno y General Rodríguez, lo imputó por “homicidio agravado por el vínculo y por alevosía”.
En el mismo procedimiento, los investigadores secuestraron una pequeña cantidad de drogas para consumo personal y alcohol. La autopsia será clave para precisar la data de muerte, pero todo indica que el imputado convivió con el cuerpo de su padre durante al menos 30 horas.
El acusado se negó a declarar y quedó detenido, enfrentando una posible condena a prisión perpetua.
