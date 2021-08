Quién era Gerónimo Bonelli, el sobrino de Ginés que murió a los 46 años

Había estudiado en el Colegio Nacional de San Nicolás de los Arroyos y, según sus redes sociales, era martillero y corredor público. Trabajaba en una empresa privada vinculada al rubro portuario.

Era hijo de una hermana del exministro, Marta González García, y hermano de Lisandro Bonelli, quien fuera jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión de Ginés en esa cartera.

De acuerdo al medio local Diario del Norte, falleció por Covid-19, aunque la noticia no fue confirmada. De hecho, tres días atrás su hermano Lisandro había posteado en Instagram una fotografía de ambos en la que pedía "no me sueltes la mano".