Habló la joven que fue golpeada por un jubilado en Villa del Parque: "Hizo que me cortara el labio"

Agustina aseguró que tras el ataque la mujer del agresor le pidió que "no haga quilombo porque no estaba pasando nada", pero ella recurrió a la Policía de la Ciudad, que mandó un patrillero a Villa del Parque.

agustina jubilado

Con el día ya alterado por el episodio, Agustina se enteró que los efectivos policiales "no podían sacarlo de la casa porque era una persona mayor". La excusa sirvió en el momento, pero la joven recurrió a la justicia porteña y un fiscal ordenó que un patrullero hiciera las veces de remís para el hombre.

"Como él dijo que tenía seis stents, se lo llevaron internado y yo fui a hacer la denuncia", reveló la joven.

Lo que empezó como un incidente entre vecinos terminó en la madrugada del jueves con una maratón judicial, un botón antipánico y el jubilado internado.