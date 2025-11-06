Habló la joven que fue golpeada por un jubilado en Villa del Parque: "Hizo que me cortara el labio"
Agustina, de 23 años, relató cómo empezó el ataque en una vereda de Villa del Parque donde intentó estacionar su auto "10 minutos" en la vereda de su casa.
Una mujer de 23 años denunció esta semana a su vecino jubilado porque le dio un golpe en la cara cuando la encontró estacionando su auto en la puerta de su garaje, en el barrio porteño de Villa del Parque.
La víctima, identificada como Agustina, contó su experiencia después de que se volviera viral un video del altercado ocurrido el miércoles de esta semana: "Yo iba a estar 10 minutos en mi casa. Llegaba de trabajar y me iba a entrenar", aseguró este jueves en declaraciones televisivas.
En los 10 minutos que la mujer se bajó del auto y caminó por la vereda y entró a su casa a cambiarse se percató de que el hombre atacó su auto. "Le estaba pegando con la bolsa de basura y veo que le pega una patada a la puerta del acompañante", relató.
Tener más de 70 años y seis stents colocados no le impidió al hombre montar en cólera y agredir física y verbalmente a su vecina cuando la vio estacionar su auto frente a la puerta de su garaje en Villa del Parque.
El hombre aseguró que "no podía salir" de su garaje con su auto debido a la presencia del vehículo de su vecina. "Ahí me metió una piña, tenía la llave entre los dedos y eso hizo que me cortara el labio", reveló la joven, que porta un botón antipánico por decisión de la justicia.
Agustina aseguró que tras el ataque la mujer del agresor le pidió que "no haga quilombo porque no estaba pasando nada", pero ella recurrió a la Policía de la Ciudad, que mandó un patrillero a Villa del Parque.
Con el día ya alterado por el episodio, Agustina se enteró que los efectivos policiales "no podían sacarlo de la casa porque era una persona mayor". La excusa sirvió en el momento, pero la joven recurrió a la justicia porteña y un fiscal ordenó que un patrullero hiciera las veces de remís para el hombre.
"Como él dijo que tenía seis stents, se lo llevaron internado y yo fui a hacer la denuncia", reveló la joven.
Lo que empezó como un incidente entre vecinos terminó en la madrugada del jueves con una maratón judicial, un botón antipánico y el jubilado internado.
