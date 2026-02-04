Giro en la causa por la muerte de Silvina Luna: disponen la ampliación de una pericia a Aníbal Lotocki
Según se conoció recientemente, la Justicia busca establecer si pudo existir "una ventana temporal" para frenar el deterioro de la salud de la modelo.
El proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Silvina Luna ha registrado un avance sustancial este miércoles. En un esfuerzo por disipar las dudas que aún rodean la atención médica recibida por la actriz, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60 ha resuelto ampliar la pericia médica efectuada con anterioridad. Esta medida técnica pretende profundizar en el análisis del seguimiento clínico que el cirujano Aníbal Lotocki realizó tras la intervención estética, buscando identificar posibles omisiones o actos de negligencia.
Tras la muerte de la modelo, ocurrida el 31 de agosto de 2023, la investigación ha virado su foco hacia el monitoreo postoperatorio. El magistrado Santiago Bignone, atendiendo a un requerimiento de la Fiscalía N°1, busca establecer si un control más estricto y profesional sobre la evolución de la paciente habría sido capaz de alterar el curso de la enfermedad y evitar el deceso.
La junta médica oficial deberá responder a cuatro ejes fundamentales que podrían ser determinantes para la situación procesal del imputado. En primer lugar, los expertos deben determinar si existía algún procedimiento o tratamiento médico disponible que pudiera haber detenido la hipercalcemia, condición originada por los granulomas que Luna desarrolló tras la cirugía. Este desajuste metabólico fue el precursor de la insuficiencia renal crónica que afectó la salud de la actriz durante sus últimos años.
Otro aspecto crucial de la resolución judicial apunta a la ventana de tiempo en la que se brindó la atención. La Justicia necesita precisiones sobre si hubo un momento específico en el que una intervención correctiva hubiera revertido el cuadro clínico, y si dicha oportunidad fue ignorada. De confirmarse la existencia de una etapa terapéutica omitida, la figura de la negligencia cobraría una fuerza jurídica insoslayable.
Uno de los puntos más críticos de esta ampliación pericial cuestiona directamente la calidad del servicio brindado por el profesional en su etapa posterior a la cirugía. Se ha solicitado formalmente establecer “si los controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki fueron los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevara a cabo”. Esta definición es considerada por los analistas legales como la llave que podría decidir el futuro penal del médico.
Finalmente, la investigación busca indagar en la previsibilidad del daño. Los peritos deberán concluir si el profesional poseía la formación y experiencia necesarias para anticipar que los granulomas detectados desencadenarían las consecuencias fatales que terminaron con la vida de Silvina Luna. El interrogante central es si el daño pudo haberse evitado mediante la aplicación de medidas razonables y estándares médicos internacionales. Una vez que este informe sea entregado a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, la causa entrará en una fase de definiciones que será fundamental para el pedido de justicia de su familia y allegados.
