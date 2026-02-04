Giro en la causa por la muerte de Silvina Luna: disponen la ampliación de una pericia a Aníbal Lotocki

Finalmente, la investigación busca indagar en la previsibilidad del daño. Los peritos deberán concluir si el profesional poseía la formación y experiencia necesarias para anticipar que los granulomas detectados desencadenarían las consecuencias fatales que terminaron con la vida de Silvina Luna. El interrogante central es si el daño pudo haberse evitado mediante la aplicación de medidas razonables y estándares médicos internacionales. Una vez que este informe sea entregado a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, la causa entrará en una fase de definiciones que será fundamental para el pedido de justicia de su familia y allegados.