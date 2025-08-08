Glew: hallaron muerta a una mujer de 90 años y detuvieron a su hijo
El cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia en el rostro, cuello y nariz. Su hijo, quien convivía con ella, fue detenido y está acusado de homicidio agravado por el vínculo.
Una anciana de 90 años fue encontrada muerta con signos de violencia en su casa de Glew, partido de Almirante Brown. La investigación apunta a un posible caso de homicidio agravado por el vínculo, y su hijo quedó detenido como principal sospechoso.
El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, cuando personal del Comando de Patrullas de Almirante Brown fue convocado por un llamado al 911, que alertaba sobre un posible fallecimiento en una casa ubicada en la calle Zusfrátegui al 3200.
Al llegar al lugar, los oficiales fueron recibidos por el hijo de la víctima, quien relató que su madre le había pedido una silla para sentarse en el patio y, tras cumplir con el pedido, escuchó un golpe. Al ingresar nuevamente a la vivienda, la encontró tendida en el suelo con manchas de sangre. Aseguró que intentó asistirla, y que la mujer suspiró un par de veces antes de dejar de respirar.
La víctima fue identificada como Clara Ninea G., de 90 años. Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento. Más tarde, personal de la Policía Científica realizó una inspección y, según el informe médico preliminar, el cuerpo presentaba múltiples hematomas, un golpe en el tabique nasal y una lesión compatible con ahorcamiento.
Durante la intervención policial, varios vecinos manifestaron que la mujer sufría episodios de violencia por parte de su hijo. Esta información fue elevada a la fiscalía.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, dirigida por la Dra. Manfredi, quien ordenó la aprehensión del sospechoso y caratuló el caso como “Homicidio agravado por el vínculo” (matricidio). También se ordenó la toma de testimonios, pericias y el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital Esteves para la autopsia correspondiente.
El acusado fue trasladado a la Comisaría 7ma de Glew, donde permanece alojado a la espera de ser indagado en sede judicial.
