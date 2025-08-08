Glew: hallaron muerta a una mujer de 90 años y detuvieron a su hijo

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, dirigida por la Dra. Manfredi, quien ordenó la aprehensión del sospechoso y caratuló el caso como “Homicidio agravado por el vínculo” (matricidio). También se ordenó la toma de testimonios, pericias y el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital Esteves para la autopsia correspondiente.

El acusado fue trasladado a la Comisaría 7ma de Glew, donde permanece alojado a la espera de ser indagado en sede judicial.