Dos futbolistas de Godoy Cruz fueron imputados por abuso sexual

Fuentes judiciales informaron que ambos jóvenes permanecerán en libertad luego de pagar una fianza de $1.500.000.

Sin embargo, se ordenó la prohibición de contacto con la víctima y se les negó la posibilidad de salir de la provincia -salvo previa autorización para jugar con el club- y del país, mientras estén vinculados al proceso judicial.

Abuso sexual en Mendoza

El hecho habría ocurrido el 20 de octubre cuando la denunciante y una amiga fueron a bailar al boliche Wish, en el centro de Mendoza, donde conocieron a Encina Antequera y Tejada. Cerca de las 6, al momento de retirarse la joven les dijo que ella "debía cambiarse de ropa porque debía ir a trabajar".

Fue entonces cuando los dos jugadores le ofrecieron dirigirse al departamento que compartían, ubicado en calle 9 de Julio al 300 de la capital provincial. Una vez allí, según la denunciante, ambos la habrían abusado reiteradas veces.

La joven aseguró en su denuncia que sufrió acceso carnal y que siempre les dijo que no quería tener relaciones sexuales con ellos. Sin embargo, explicó que siguieron cometiendo el abuso sexual y la obligaron a realizar otras acciones en contra su voluntad.

Godoy Cruz: la denuncia se había realizado hace un mes

Según detalló el medio Los Andes, cuando la joven salió del departamento de los deportistas, se reunió con su amiga, quien la acompañó a realizar la denuncia. En ese mismo momento, los dos jóvenes fueron identificados gracias a las publicaciones que compartían en sus redes sociales.

Sin embargo, con el paso de las semanas la presunta víctima no tuvo novedades respecto a su denuncia y debió recurrir al abogado Pablo Cazabán, quien se constituyó en querellante y solicitó por escrito que se los imputara.

Tras esto, el fiscal Nora le otorgó una calificación legal a la causa, determinó que no era excarcelable pero no los imputó. A su vez, estableció que, debido a que los futbolistas no tienen antecedentes y no hay riesgo de obstaculizar la investigación o de fuga, les fijó una fianza.

Recién este miércoles la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual imputó a los dos deportistas.