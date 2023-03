Qué dijo Alfa sobre el triunfo de Marcos en Gran Hermano

El ex participante se emocionó con el final del ciclo: “La fiesta de anoche fue muy emotiva. Conocí a los del backstage, que obviamente no los conocíamos, nos abrazaban y nos decían que nos querían conocer. Eso me quebró. Llegué a mi casa, abracé la almohada y lloré”.

En cuanto al éxito que logró esta edición, destacó que “la familia se reunía alrededor del televisor a vernos porque se sintió identificada con el viejo rezongón que era yo, con la mamá del grupo que era Romina, con el hijo loco que era Nachito, con la hija loca que era Julieta, con el pobrecito que era Thiago, Camila que era la que cantaba y bailaba todo el tiempo… Ariel me demostró con un par de actitudes que es buen tipo”.

“Hay personas con las que no me juntaría de vuelta. Hubo cosas en la casa que no me gustaron”, dijo. En especial pensó en Maxi y Cone, quienes bromearon con darle una pastilla y tirarlo a la pileta.

Además, remarcó: “Con Romina fuimos personajes de una novela que cautivó al país. Ella me contó muchas cosas de su vida y yo le conté muchas de la mía. No tengo dudas de que con ella se va a formar en el tiempo una hermosa amistad”.

“A mí no me sumaron a ningún grupo de Whatsapp de Gran Hermano. Tengo el número de muchos participantes, pero no estoy en ningún grupo… ¿Qué voy a hacer ahora que terminó Gran Hermano? Siempre digo lo mismo, yo hace mucho tiempo decidí ser feliz. Voy a hacer todo lo que me genere felicidad. Juntarme con mis amigos, ir a los autódromos, ir con nuestras familias”, dijo.