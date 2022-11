Gran Hermano: Telefe demandó al tiktoker El Wandi por colarse en la casa

No es la primera vez que El Wandi -el joven influencer con 50 mil seguidores de Instagram y 140 mil en TikTok- irrumpe en lugares. Anteriormente, evadió la seguridad del festival Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro y también fingió ser un empleado de una reconocida casa de comidas rápidas y aprovechó para comer gratis una nugget de pollo y una feta de cheddar. También llegó hasta los escenarios de Tini Stoessel y Metallica.

En Argenzuela, el programa que Jorge Rial conduce en C5N, el chico reconoció que se metió en la casa porque la gente en la calle le preguntaba por qué no se había anotado en el casting. "Hay una sola vida. Fui a ver jugar al fútbol a unos amigos que jugaban al lado de la casa de Gran Hermano y dije ‘bueno, este es mi momento, voy a probar’. Probé, no me costó nada. No planifiqué nada. Sentí que me tenía que tirar a la pileta, el tema son los problemas después", sostuvo.