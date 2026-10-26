El impactante vuelco de un piloto en la NASCAR Cup: "Simplemente feliz de estar vivo"
Un choque múltiple que involucró a 15 autos sacudió la carrera en Talladega. El Ford del tricampeón Joey Logano terminó deslizándose con las ruedas hacia arriba.
La NASCAR Cup vivió una de las escenas más impactantes de la jornada en el Talladega Superspeedway. Un accidente que involucró a 15 autos provocó el vuelco de Joey Logano, cuyo Ford número 22 recorrió parte de la pista apoyado sobre el techo. La carrera tuvo que ser interrumpida con bandera roja cuando faltaban apenas cinco vueltas para el final.
Pese a la violencia de la secuencia, el piloto estadounidense pudo salir del vehículo y fue trasladado al centro médico del circuito. Allí confirmaron que no había sufrido lesiones, una noticia que llevó tranquilidad después de un momento de máxima tensión.
¿Cómo fue el escalofriante accidente de Joey Logano?
El choque se desencadenó en la vuelta 183, cuando Logano peleaba por los primeros puestos y recibió un contacto que le hizo perder el control de su Ford. El auto terminó volcado en la parte alta del óvalo, mientras varios competidores quedaron involucrados en una reacción en cadena.
Ante la magnitud del accidente, la dirección de carrera desplegó la bandera roja para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Una de las imágenes más impactantes fue la del vehículo de Logano deslizándose invertido, sin que otro competidor lo golpeara mientras permanecía sobre el techo.
Una vez que los rescatistas lograron devolver el auto a su posición normal, el piloto pudo abandonarlo y recibir atención médica. Después de ser dado de alta, Logano analizó lo ocurrido y explicó cómo interpretó el contacto que desencadenó el vuelco.
“Veamos qué pasó aquí. Él está empujando al final aquí. ¿Y después me va a empujar en el tri-óvalo, tal vez? Sí, parece que simplemente recibí un pequeño empujón en el lugar equivocado ahí”, relató.
La reacción de Logano tras salir ileso
El tricampeón de la NASCAR también encontró una comparación cinematográfica para describir lo que vivió. La escena le recordó a Talladega Nights, una comedia ambientada en el mundo de las carreras. “Y después ese momento fue muy de Talladega Nights. Es como, ‘oh no, estoy boca abajo, este no es un buen momento’”, comentó.
Más allá de la referencia humorística, Logano destacó la protección que brindó la estructura de seguridad de su auto y resumió su alivio con una frase que rápidamente se convirtió en una de las declaraciones más impactantes de la jornada: “Sí, simplemente feliz de estar vivo”.
Los 15 autos involucrados en el choque de Talladega
La magnitud del incidente quedó reflejada en la cantidad de competidores afectados. Además de Logano y Herbst, quedaron involucrados Carson Hocevar, Austin Cindric, Brad Keselowski, Daniel Suárez, AJ Allmendinger, Chris Buescher, Chase Briscoe, Josh Berry, Erik Jones, Ricky Stenhouse Jr., Alex Bowman, Connor Zilisch y Shane van Gisbergen.
A pesar de la violencia de los impactos y de las imágenes que dejó el vuelco, todos los pilotos recibieron el alta médica. El accidente volvió a poner en primer plano los riesgos del automovilismo y la importancia de los sistemas de seguridad en las categorías de máxima velocidad.
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