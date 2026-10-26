El impactante vuelco de un piloto en la NASCAR Cup: "Simplemente feliz de estar vivo"

“Veamos qué pasó aquí. Él está empujando al final aquí. ¿Y después me va a empujar en el tri-óvalo, tal vez? Sí, parece que simplemente recibí un pequeño empujón en el lugar equivocado ahí”, relató.

La reacción de Logano tras salir ileso

El tricampeón de la NASCAR también encontró una comparación cinematográfica para describir lo que vivió. La escena le recordó a Talladega Nights, una comedia ambientada en el mundo de las carreras. “Y después ese momento fue muy de Talladega Nights. Es como, ‘oh no, estoy boca abajo, este no es un buen momento’”, comentó.

Más allá de la referencia humorística, Logano destacó la protección que brindó la estructura de seguridad de su auto y resumió su alivio con una frase que rápidamente se convirtió en una de las declaraciones más impactantes de la jornada: “Sí, simplemente feliz de estar vivo”.

Los 15 autos involucrados en el choque de Talladega

La magnitud del incidente quedó reflejada en la cantidad de competidores afectados. Además de Logano y Herbst, quedaron involucrados Carson Hocevar, Austin Cindric, Brad Keselowski, Daniel Suárez, AJ Allmendinger, Chris Buescher, Chase Briscoe, Josh Berry, Erik Jones, Ricky Stenhouse Jr., Alex Bowman, Connor Zilisch y Shane van Gisbergen.

A pesar de la violencia de los impactos y de las imágenes que dejó el vuelco, todos los pilotos recibieron el alta médica. El accidente volvió a poner en primer plano los riesgos del automovilismo y la importancia de los sistemas de seguridad en las categorías de máxima velocidad.