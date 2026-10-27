VIDEO: una mujer fue atacada por un vecino en una forrajería de San Martín

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el ataque ocurrió el viernes pasado, a las 13:15, en la intersección de la calle Celedonio Escalada al 5400. La víctima circulaba junto a su cuñada cuando se cruzaron con un sujeto encapuchado que caminaba en sentido contrario. Al notar que podían estar obstruyendo el paso, la mujer le consultó si deseaba continuar. Lejos de mantener una convivencia pacífica, el individuo reaccionó con insultos, se tocó la cintura en ademán amenazante y le recriminó la mirada antes de seguir su marcha. Ante la actitud intimidante, la cuñada se adelantó unos metros para pedir ayuda a operarios de limpieza que trabajaban sobre la calle Riestra.

Fue en ese preciso instante cuando el agresor giró sobre sus pasos, se abalanzó contra la joven y le propinó un golpe de puño directo en el rostro, provocándole una grave lesión, para luego emprender una veloz huida a la carrera.

Seguimiento callejero y reducción del sospechoso

La secuencia desató una rápida reacción en el lugar. Los operarios de limpieza comenzaron a perseguir al agresor, sumándose a la carrera el conductor de una camioneta que circulaba por la zona. Poco después se acopló al seguimiento el hermano de la damnificada, un hombre de 36 años, quien logró alcanzar al sospechoso en el Pasaje Calou al 5400 e intervino para reducirlo junto a los demás presentes hasta el arribo de las autoridades.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 8 A de la Policía de la Ciudad concretaron la aprehensión del sujeto. En tanto, la víctima fue derivada de urgencia a un centro de salud donde, tras realizarle estudios radiográficos, le diagnosticaron una fractura de nariz. La mujer recibió medicación para calmar el dolor y deberá someterse a nuevas evaluaciones médicas para monitorear la evolución de la lesión facial.

Imputación judicial, prontuario e investigación sobre posibles ataques previos

La situación procesal del detenido quedó radicada en la Unidad de Flagrancia Sur, bajo la órbita del fiscal Carlos Moríñigo, quien convalidó la detención y dispuso labrar actuaciones por el delito de lesiones. Fuentes de la investigación confirmaron que el imputado, de 21 años, ya contaba con un prontuario por delitos contra la propiedad, acumulando antecedentes por robo y hurto en el ámbito porteño.

En forma paralela, tras la difusión del episodio, la víctima señaló que vecinos del barrio se acercaron para manifestarle que el agresor solía deambular por el barrio con conductas erráticas y violentas, atribuyéndole posibles ataques similares contra otras mujeres de la zona. De momento, los investigadores judiciales no incorporaron denuncias previas formalizadas por hechos de esa naturaleza, aunque no descartan evaluar el estado y los peritajes del imputado en el marco de la causa.