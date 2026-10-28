Estremecedor video: un grupo de personas frustró un intento de femicidio en Colombia
El video, que muestra la feroz agresión de un hombre a una mujer, no tardó en volverse viral en redes sociales, desatando la indignación virtual.
Un violento hecho consternó a los habitantes del barrio Santa Rita, en Valledupar, Colombia, luego de que se registrara un violento ataque contra una mujer en plena calle. La agresión, que quedó grabada en video por testigos en la zona, generó alerta e indignación por la gravedad del ataque.
Estremecedor video: un grupo de personas frustró un intento de femicidio en Colombia
En las imágenes grabadas bajo la lluvia en una calle mojada, se observa a un hombre forcejeando violentamente y sometiendo en el suelo a una mujer. Mientras la víctima desesperada intentaba defenderse y varios testigos gritaban pidiendo ayuda, la rápida intervención de personas que circulaban por el lugar resultó crucial.
Varios transeúntes, algunos en motocicleta, y vecinos se abalanzaron sobre el agresor para encararlo, someterlo contra el pavimento y neutralizarlo, evitando así que continuara el ataque. Mientras un grupo retenía al sujeto, otras personas brindaron auxilio inmediato a la víctima, quien permanecía en el suelo tras la agresión.
El hecho generó una fuerte reacción en la comunidad local, que exige un rápido accionar judicial para investigar el ataque como un intento de femicidio y garantizar la protección de la víctima frente a este grave episodio de violencia.
Por supuesto, el episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, despertando también indignación en el ámbito virtual.
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Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente Nancy Godoy
Por el crimen de la docente rural Nancy Godoy, hallada sin vida en la localidad de Esquina (Corrientes), la Justicia tiene a cinco personas detenidas con prisión preventiva, vinculadas en su mayoría al predio rural donde la maestra trabajaba:
Imputados como coautores de femicidio
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Ireneo Felipe Zarza (34): Capataz de la estancia El Curupí (donde funciona la Escuela Rural N° 626). En un puesto cercano a donde pernoctaba se encontraron prendas quemadas.
Felipe Dionisio Sandoval (55): Peón rural de la misma estancia, señalado como allegado y subordinado a Zarza.
Nahuel Rojas: Peón de la zona y pareja de la baqueana Rosa Leguizamón, detenido tras hallarse inconsistencias en sus declaraciones.
Imputada por homicidio simple
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Rosa Leguizamón: Baqueana que se encargaba de trasladar a caballo a la docente hasta la escuela. En su vivienda secuestraron prendas y calzado pertenecientes a la víctima.
Imputado por falso testimonio
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Ernesto Ezequiel Bordón: Peón rural detenido por haber incurrido en contradicciones y haber cambiado reiteradamente su declaración ante los investigadores.
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