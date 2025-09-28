Triple femicidio de Florencio Varela: trasladaron al quinto sospechoso desde Bolivia

pequeño j 2

Triple femicidio en Florencio Varela: uno de los detenido habría hablado con C5N

En las últimas horas se conoció la detención de Ariel Giménez, acusado de cavar el pozo y enterrar los cuerpos de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Se cree que al salir a la luz el crimen, el imputado habría dado un nota en C5N.

El jueves 25 de septiembre, a pocas horas de que se encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la cronista de C5N Mariela López Brown entrevistó a un joven que se presentó como Ariel, que no quiso dar la cara y dijo ser jardinero: "Yo le cortaba el pasto a la chica de la esquina, hace tres meses", expresó, en referencia a Magalí Celeste González Guerrero, otra de las detenidas.

Según su versión, la mujer lo contrataba cada quince días, pero hacía pocos días le había enviado un mensaje para cancelar el trabajo porque se mudaba con su marido y su hijo.

Aunque describió a González Guerrero con un nombre y características distintas, la identificó al ver fotos de las mujeres detenidas: "Era la mujer del peruano, el primer detenido", afirmó. Sin embargo, sostuvo que ya no tenía el teléfono con el que habría intercambiado mensajes.

López Brown agregó que, fuera de cámara, el hombre le contó que tenía un trato cercano con la mujer y que incluso le había ofrecido drogas, el testimonio cobra relevancia tras la imputación formal contra Giménez por su presunta participación en el brutal crimen.