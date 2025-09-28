Triple femicidio de Florencio Varela: trasladaron al quinto sospechoso desde Bolivia
Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón, tras un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad de Bolivia, Jujuy y la Policía Federal.
La Policía Federal Argentina (PFA) trasladó a Buenos Aires a Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano peruano señalado como el quinto detenido por el triple femicidio de Florencio Varela.
Según el parte oficial, la investigación se activó luego de que el viernes se emitieran dos pedidos de captura y la Brigada de Investigaciones de Jujuy revisó cámaras de la terminal de colectivos de San Salvador y analizó listas de pasajeros de tours de compras, confirmando que Sotacuro había llegado desde Buenos Aires el miércoles por la noche.
Con esa información, la policía jujeña alertó a sus pares de Bolivia, quienes lo encontraron en un hotel de la ciudad de Villazón y lo detuvieron. Tras su captura, fue trasladado en un avión oficial hasta Ezeiza y puesto a disposición de la Justicia bonaerense.
Con esto, ya son seis los detenidos en la causa que investiga el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez: Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), todos argentinos. Luego, en la noche del sábado, fue detenido Ariel Giménez, de 29 años, tras allanamientos en Florencio Varela e Isidro Casanova.
Pese a estos avances, aún permanece prófugo "Pequeño J", un narco de origen peruano sindicado como autor intelectual del triple femicidio, motivo por el que la PFA mantiene activo un pedido de captura internacional a través de Interpol y no descartan que se encuentre en el exterior.
Triple femicidio en Florencio Varela: uno de los detenido habría hablado con C5N
En las últimas horas se conoció la detención de Ariel Giménez, acusado de cavar el pozo y enterrar los cuerpos de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Se cree que al salir a la luz el crimen, el imputado habría dado un nota en C5N.
El jueves 25 de septiembre, a pocas horas de que se encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la cronista de C5N Mariela López Brown entrevistó a un joven que se presentó como Ariel, que no quiso dar la cara y dijo ser jardinero: "Yo le cortaba el pasto a la chica de la esquina, hace tres meses", expresó, en referencia a Magalí Celeste González Guerrero, otra de las detenidas.
Según su versión, la mujer lo contrataba cada quince días, pero hacía pocos días le había enviado un mensaje para cancelar el trabajo porque se mudaba con su marido y su hijo.
Aunque describió a González Guerrero con un nombre y características distintas, la identificó al ver fotos de las mujeres detenidas: "Era la mujer del peruano, el primer detenido", afirmó. Sin embargo, sostuvo que ya no tenía el teléfono con el que habría intercambiado mensajes.
López Brown agregó que, fuera de cámara, el hombre le contó que tenía un trato cercano con la mujer y que incluso le había ofrecido drogas, el testimonio cobra relevancia tras la imputación formal contra Giménez por su presunta participación en el brutal crimen.
