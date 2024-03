Hudson: denuncian que jóvenes salen a matar gatos con un pitbull y dos galgos

Uno de los ataques ocurrió durante una madrugada en la esquina de las calles 54 y 152 de la localidad de Hudson, y fue el detonante para las denuncias de los vecinos, que empezaron a compartir en redes sociales sus testimonios y hasta imágenes de las secuencias de terror.

Maltrato animal en Hudson

"A mí me desapareció mi gata hace una semana y la estamos buscando. Cuando vi el video casi se me sale el corazón. Quisiera pensar que está bien y que no le pasó nada y que va a volver a casa o que la tiene alguien", expresó una fuente.

El caso podría encuadrarse dentro del maltrato animal ya que una mujer que reside en las inmediaciones de Barrio Bustillo en Hudson indicó que la pareja robó los galgos y los usa junto con el pitbull para atacar a otros animales.

Además se cree que la pareja podría estar usando a sus perros para la caza y para carreras ilegales, en el caso de los galgos, y por eso los mantienen desnutridos y en mal estado.

Las denuncias policiales están hechas, pero los vecinos no vieron avanzar ninguna de las investigaciones al respecto.