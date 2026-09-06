A casi un año del triple crimen de Florencio Varela detienen a otras cuatro personas

También fueron arrestadas una mujer de 36 años, esposa de uno de los acusados que ya se encontraba detenido; una mujer de 70 años, acusada de actuar como prestanombre en distintas operaciones de la organización, y una joven de 19 años, expareja de “Pequeño J”, quien, según la investigación, cumplía tareas vinculadas al acopio y traslado de estupefacientes y habría aportado su vivienda como refugio.

Una de las mujeres detenidas durante los procedimientos por el triple crimen de Florencio Varela.

Además, durante los procedimientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y 27 proyectiles, 22 teléfonos celulares, tarjetas SIM, una tablet, una computadora y un equipo de radiocomunicación. Entre otros elementos de interés para la causa, también fue hallada una carta manuscrita dirigida a “Pequeño J”, alojado en el penal de Marcos Paz desde que fuera extraditado desde Perú.

Hasta el momento, los imputados por los delitos de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género son: Tony Janzen Valverde Victoriano (principal sospechoso), Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).