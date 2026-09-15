La Matanza: un chico de 15 años llevó un arma al colegio y se le disparó por accidente en el aula
El adolescente había escondido la pistola en su mochila sin la seguridad necesaria. No está claro qué pensaba hacer con ella, pero al menos no hirió a nadie.
Un adolescente de 15 años protagonizó este martes un caótico episodio en un colegio de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando se disparó por accidente la pistola que tenía escondida en su mochila.
El episodio ocurrió apenas comenzada la jornada escolar en el Instituto Jesús María Plaza, en la calle Benjamín Matienzo al 6200, y Mañasco, donde asiste el adolescente implicado.
Testigos de la secuencia indicaron que el chico entró al aula y tiró su mochila al piso, y ese golpe provocó el disparo del revólver calibre .32 que había traído desde su casa.
Aunque nadie resultó herido las autoridades del colegio llamaron a la Policía y a la madre del adolescente.
Fuentes policiales citadas por el medio TN precisaron que el revólver no tenía una marca visible y pero sí numeración, y que en su interior había cinco cartuchos intactos y uno percutado, lo que confirmaba la denuncia del disparo.
El director del colegio confirmó que el alumno había llevado el arma, y la madre del menor se presentó en cuestión de minutos para hacerse cargo de la situación.
La mujer reveló a los efectivos policiales que el arma le pertenece al padre de su hijo y no sabía cómo había llegado a manos del chico.
También dijo que el hombre se había ido de la casa familiar tras una discusión con ella, lo que aporta detalles sobre cómo llegó el arma a manos de su hijo y el entorno en el que vive por estos días.
El adolescente quedó implicado en una causa por "portación ilegal de arma de fuego", pero por ahora no trascendieron detalles sobre el motivo por el que decidió llevarla al colegio.
Llevó un arma a la escuela y la disparó
En agosto de este año trascendió que un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a una escuela de Tucumán y disparó contra una pared del aula. En ese episodio tampoco hubo heridos, pero sí una intención concreta del joven de causar alboroto.
El episodio ocurrió en la clase de Historia, donde el docente confundió el estruendo de la detonación con la explosión de un petardo y luego comprobó que se trataba de un disparo.
El subjefe de la Policía de la Provincia de Tucumán, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, detalló que "el menor reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio".
También confirmó que, tras ser identificado por las autoridades, el adolescente fue entregado a sus padres.
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