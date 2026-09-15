La Matanza: un chico de 15 años llevó un arma al colegio y se le disparó por accidente en el aula

El director del colegio confirmó que el alumno había llevado el arma, y la madre del menor se presentó en cuestión de minutos para hacerse cargo de la situación.

La mujer reveló a los efectivos policiales que el arma le pertenece al padre de su hijo y no sabía cómo había llegado a manos del chico.

También dijo que el hombre se había ido de la casa familiar tras una discusión con ella, lo que aporta detalles sobre cómo llegó el arma a manos de su hijo y el entorno en el que vive por estos días.

El adolescente quedó implicado en una causa por "portación ilegal de arma de fuego", pero por ahora no trascendieron detalles sobre el motivo por el que decidió llevarla al colegio.

Llevó un arma a la escuela y la disparó

En agosto de este año trascendió que un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a una escuela de Tucumán y disparó contra una pared del aula. En ese episodio tampoco hubo heridos, pero sí una intención concreta del joven de causar alboroto.

El episodio ocurrió en la clase de Historia, donde el docente confundió el estruendo de la detonación con la explosión de un petardo y luego comprobó que se trataba de un disparo.

El subjefe de la Policía de la Provincia de Tucumán, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, detalló que "el menor reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio".

También confirmó que, tras ser identificado por las autoridades, el adolescente fue entregado a sus padres.