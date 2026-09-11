Violento robo en La Matanza: tres delincuentes escaparon en un auto, chocaron y fueron detenidos
Los sospechosos interceptaron a una mujer en Villa Dorrego y le sustrajeron su vehículo. La fuga terminó con un choque y un enfrentamiento con la Policía.
Un violento episodio de inseguridad terminó con tres delincuentes detenidos en el partido de La Matanza, luego de que le robaran el auto a una mujer y protagonizaran una fuga que terminó con un choque y un enfrentamiento armado con efectivos policiales.
El hecho ocurrió en Villa Dorrego y tuvo como víctima a Teresa Sánchez Pablo, quien se encontraba al mando de su Renault Fluence. En la zona de Conde y Garzón, la mujer fue sorprendida por tres hombres que la interceptaron con el objetivo de apoderarse del vehículo.
Durante el asalto, los delincuentes atacaron a la conductora y la golpearon en la cabeza. Después de reducirla, lograron quitarle el Renault Fluence y escaparon a bordo del vehículo. La situación fue advertida por la Policía, que puso en marcha un operativo para localizar a los sospechosos. Los delincuentes intentaron alejarse rápidamente del lugar, pero la fuga se vio interrumpida pocos metros después.
En medio de la huida, los asaltantes chocaron con el vehículo. El impacto permitió que los efectivos policiales se aproximaran e intentaran concretar la detención de los tres sospechosos. Sin embargo, el procedimiento derivó en un enfrentamiento armado. Según la información difundida sobre el caso, se produjo un tiroteo entre los delincuentes y los policías que participaban del operativo.
Como consecuencia de la balacera, dos de los tres sospechosos resultaron heridos. Finalmente, los efectivos lograron detener a los tres hombres involucrados en el robo. Uno de los detenidos fue identificado como Axel Morales, de 30 años. El hombre ya contaba con antecedentes por violación de domicilio y tentativa de robo, según la información conocida tras su detención.
La intervención policial permitió recuperar el vehículo que había sido sustraído a la víctima y poner a los tres sospechosos a disposición de la Justicia. Ahora, la investigación busca establecer con precisión el grado de participación que tuvo cada uno de los detenidos en el asalto y reconstruir la secuencia posterior al robo, incluido el choque y el enfrentamiento armado con los efectivos.
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