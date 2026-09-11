Violento robo en La Matanza: tres delincuentes escaparon en un auto, chocaron y fueron detenidos

La intervención policial permitió recuperar el vehículo que había sido sustraído a la víctima y poner a los tres sospechosos a disposición de la Justicia. Ahora, la investigación busca establecer con precisión el grado de participación que tuvo cada uno de los detenidos en el asalto y reconstruir la secuencia posterior al robo, incluido el choque y el enfrentamiento armado con los efectivos.