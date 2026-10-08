Habló el guardia que se emocionó en la despedida de Lionel Messi: "La noche anterior no pude dormir"
Se trata de Brandon Renzi, cuyo destino era presenciar el último partido de Messi gracias a la buena voluntad de su suegra. Escuchá su testimonio.
Brandon Renzi se volvió viral tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina: su imagen secándose el llanto en pleno campo de juego trascendió en redes sociales, especialmente, porque el joven se encontraba trabajando mientras el 10 se despedía del conjunto nacional.
Este viernes, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe), el joven de la misma edad que la carrera de Leo repasó las sensaciones de una noche inolvidable donde tuvo que cumplir con su deber sin poder darse vuelta para mirar al capitán.
"Un momento lindo y feo a la vez", el testimonio del joven que se volvió viral en la despedida de Messi
Brandon Renzi tiene 21 años —los mismos años que Messi lleva en la Selección— y le tocó desempeñarse como agente de seguridad durante el emotivo homenaje y despedida del astro rosarino ante el público argentino. Sin embargo, la estricta consigna del puesto le prohibía girarse hacia el terreno de juego, obligándolo a permanecer de espaldas a escasos metros de su ídolo.
"La verdad fue un momento lindo y a la vez también feo. El saber que estaba jugando el mejor del mundo atrás mío y no poder darme vuelta...", confesó el joven visiblemente conmovido en el programa A la Barbarossa (Telefe).
Pese a la tentación, mantuvo la disciplina profesional de un granadero y cumplió su labor sin girarse ni acercarse en ningún momento.
Una noche sin dormir tras la noticia
El destino le reservó la sorpresa tan solo 24 horas antes del evento. Al ser consultado sobre cómo se enteró de su asignación para el operativo, Brandon reveló la ansiedad que vivió al enterarse de la noticia: "Un día antes me enteré... Esa noche no pude dormir".
Su reacción transparente y contenida reflejó el sentir de millones de hinchas que crecieron a la par de la carrera de Lionel Messi, convirtiéndose en una de las postales más humanas y virales que dejó la jornada albiceleste. MP4
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario