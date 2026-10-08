Habló el guardia que se emocionó en la despedida de Lionel Messi: "La noche anterior no pude dormir"

Una noche sin dormir tras la noticia

El destino le reservó la sorpresa tan solo 24 horas antes del evento. Al ser consultado sobre cómo se enteró de su asignación para el operativo, Brandon reveló la ansiedad que vivió al enterarse de la noticia: "Un día antes me enteré... Esa noche no pude dormir".

Su reacción transparente y contenida reflejó el sentir de millones de hinchas que crecieron a la par de la carrera de Lionel Messi, convirtiéndose en una de las postales más humanas y virales que dejó la jornada albiceleste. MP4