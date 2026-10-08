El nuevo y emotivo mensaje de Lionel Messi tras su despedida: "Está todo dicho y todo hecho"
En colaboración con la marca deportiva que lo viste, el capitán compartió una foto icónica y palabras directas al corazón del hincha después de su despedida definitiva de la Albiceleste.
El impacto por la salida de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando réplicas a cada hora. A menos de un día de haber compartido sus primeras sensaciones tras el último partido, la Pulga volvió a sacudir las redes sociales con una nueva publicación dedicada al país y a la camiseta que defendió durante más de dos décadas.
En un posteo realizado en colaboración con la marca alemana que lo auspicia desde sus inicios, el astro argentino lució la indumentaria especial utilizada en su encuentro de despedida. Sin embargo, el detalle distintivo estuvo en la espalda: en lugar de su emblemático apellido, la camiseta lució estampada la palabra "Gracias".
Lionel Messi publicó un nuevo y emotivo mensaje tras su retiro de la Selección Argentina
El mensaje que acompañó la imagen fue breve pero contundente para sus más de 500 millones de seguidores: "Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina". Con esas líneas, el rosarino pareció cerrar de manera definitiva su histórico capítulo con el combinado nacional.
IMPORTANTE: El detalle que no se vio en TV: el árbitro le preguntó a Messi si quería terminar su despedida
La repercusión inmediata refleja la sensibilidad que atraviesa el fútbol argentino tras la confirmación de su adiós. En su carta de despedida previa, Messi ya había admitido lo difícil de la decisión, asegurando que extrañaba la celeste y blanca desde el primer minuto, aunque con la tranquilidad de saber que había dado el paso correcto en el momento indicado.
En aquel primer descargo, el 10 remarcó el apoyo incondicional de su familia en los momentos ásperos y la gratitud hacia los hinchas que lo acompañaron en una trayectoria llena de gloria y resiliencia. Con esta última aparición comercial y afectiva, la era de Messi en el seleccionado entra oficialmente en los libros de historia, dejando un vacío imposible de llenar pero un legado imborrable para las futuras generaciones.
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