El nuevo y emotivo mensaje de Lionel Messi tras su despedida: "Está todo dicho y todo hecho"

En aquel primer descargo, el 10 remarcó el apoyo incondicional de su familia en los momentos ásperos y la gratitud hacia los hinchas que lo acompañaron en una trayectoria llena de gloria y resiliencia. Con esta última aparición comercial y afectiva, la era de Messi en el seleccionado entra oficialmente en los libros de historia, dejando un vacío imposible de llenar pero un legado imborrable para las futuras generaciones.