Habló el padre de la familia atropellada por el tiktoker en Rosario: "La máxima pena es poca"

padre de la familia atropellada en Rosario.mp4

García y su hija menor, Victoria, sobrevivieron al accidente pero la niña de seis años está internada en un centro médico de la ciudad de Córdoba a raíz de las lesiones sufridas.

"Es un milagro lo que pasó con nosotros, que estemos vivos", convino García en referencia a su suerte y la de Vicky, que estaban cerca de Tania y Agustina. "Me cambió la vida. Yo no puedo decir qué va a pasar, qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer", sentenció el hombre.

picada rosario

"La máxima pena que se le pueda dar es poco, porque causó mucho más que ir a la cárcel y pasar unos años ahí. No hay valor para todo esto. Él no tiene idea del daño que causó", le dijo García al programa "Arriba Córdoba".

"De ahora en más, mi nuevo objetivo es tratar de que lo que pasó no se repita. Y si se repite, que sepan que van a tener consecuencias muy altas y que piensen dos veces antes de hacer las cosas. Eso es lo que me queda en la vida", agregó el hombre.

La familia oriunda de Córdoba se encontraba el martes por la tarde de paseo en la Costanera Central de Rosario cuando Agustín Gagliasso, de 20 años, los embistió con su Peugeot 206.

El joven, que manejaba mientras grababa un video para Tik Tok con una conocida sentada en su regazo, perdió el control de su auto por intentar perseguir a un motociclista con el que había tenido un altercado unas cuadras antes.

Gagliasso fue detenido y cumple con la prisión preventiva dispuesta por la jueza Paola Aguirre mientras es investigado por las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias.