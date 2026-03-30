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Ataque mortal en una escuela de Santa Fe: EN VIVO el minuto a minuto del caso

Ataque mortal en una escuela de Santa Fe: EN VIVO el minuto a minuto del caso
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El estremecedor hecho ocurrió este lunes a primera hora en la Escuela N°40 de San Cristóbal. El atacante, un adolescente de 15 años, mató a uno de 13 e hirió a otros dos jóvenes.

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En la provincia de Santa Fe, este lunes, a primera hora, un alumno de 15 años ingresó armado y mató a un compañero en la Escuela N°40 Mariano Moreno del departamento de San Cristóbal. Además, hirió a otros dos chicos.

El hecho ocurrió este lunes cerca de las 7.15 dentro del patio interno. Según revelaron medios locales, el agresor sacó una escopeta de la mochila y comenzó a disparar contra los demás alumnos, efectuando entre cuatro y cinco disparos. Sin más, asesinó a uno de sus compañeros y al menos dos resultaron heridos tras ser alcanzados por perdigones.

Si bien la Justicia se encuentra investigando los motivos precisos, los primeros testimonios indican que el adolescente habría disparado al azar.

Ante la gravedad del hecho, el gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo oficial. Como consecuencia, las autoridades dispusieron la suspensión total de las clases en todos los niveles educativos de la localidad para acompañar a las familias afectadas.

Seguí EN VIVO el minuto a minuto del ataque en una escuela de Santa Fe

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Confirman que el agresor de la escuela en Santa Fe no tiene antecedentes y es no punible

“Podemos confirmar que, además del fallecimiento de Ian, hay al menos dos menores más que tuvieron heridas de armas de fuego y que fueron derivadas para su atención. En principio estarían fuera de peligro. Tienen 13 y 15 años”, indicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

En ese sentido, el funcionario remarcó que el caso requiere un “importante grado de reserva”, debido a que tanto el presunto autor como las víctimas son menores de edad y explicó que se deben extremar los cuidados en la difusión de información.

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Aseguran que el asesino de Santa Fe "padecía un desequilibrio mental tras vivir situaciones muy difíciles"

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El intendente de San Cristóbal: "Venimos denunciando que hay mucha violencia en las escuelas"

El jefe comunal brindó detalles sobre cómo se desarrollaron los primeros minutos del hecho, que quedó registrado por el sistema de monitoreo municipal.

“Esto fue a las 7.14. Lo tengo por las cámaras de monitoreo. Yo entro al municipio a las 7. Iba para la cocina a buscar agua para el mate y ahí me desayuno con las corridas, chicos que saltaban rejas. Pensamos que era por una travesura hasta que recibimos un llamado de la Guardia Urbana porque había tiros y se había dado intervención a la Policía”, relató.

Marcelo Andreychuk

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El club donde la víctima jugaba al fútbol suspendió sus actividades

El Club Atlético Independiente de San Cristóbal decretó un día de luto y suspendió todas las actividades programadas para este lunes, mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales.

“El Club informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, informó la Comisión Directiva de la institución. .

Y en la misma línea, concluyeron: “Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”.

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¿Dónde queda San Cristóbal en Santa Fe?

San Cristóbal es una ciudad ubicada en la región centro-norte de la provincia de Santa Fe, Argentina. Es la cabecera del departamento homónimo. Se trata de una comunidad relativamente pequeña, con una población que supera los 16.000 habitantes, caracterizada habitualmente por su tranquilidad.

Si bien se registraron algunos hechos de violencia escolar, autoridades locales aseguran que "jamás pasó una situación parecida" a la tragedia que aconteció este lunes.

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Se supo qué dijo el asesino tras matar a su compañero de escuela: "Salió del baño y gritó..."

El ataque comenzó dentro del baño de la planta alta del establecimiento, según detalló Axel en C5N, compañero de las víctimas y del agresor, quien logró refugiarse de los disparos.

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Fuerte operativo tras el asesinato en el colegio: qué dijo el Gobierno de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe confirmó el envío de un equipo de acción interministerial al lugar del asesinato para recabar información, coordinar la asistencia médica y tomar medidas urgentes ante el doloroso escenario. En la institución educativa se dispuso la presencia inmediata de figuras clave del gabinete.

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El relato de una docente tras el hecho: "Estaba totalmente alienado"

“Fue una situación realmente extrema porque empezamos a sentir unos bombazos”, contó Carolina Morel, docente de la escuela, quien en un principio pensó que se trataba de una broma de los alumnos más grandes. "Jamás pensamos que eran disparos", aseguró.

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Dieron detalles del ataque: "El arma habría entrado en un estuche de guitarra"

En medio de la conmoción, comenzaron a conocerse los relatos de familiares de alumnos que vivieron el episodio desde cerca. María José, madre de una estudiante de cuarto año, aportó un dato clave sobre cómo habría ingresado el arma al colegio.

“El relato de los chicos es que entró a la escuela con el arma metida dentro de un estuche de una guitarra”, afirmó en diálogo con C5N.

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Qué se sabe del adolescente de Santa Fe que mató al compañero: 10 preguntas y 10 respuestas

La tranquilidad de la localidad San Cristóbal, Santa Fe, se vio brutalmente interrumpida este lunes cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a su escuela y abrió fuego contra sus compañeros. A continuación, un repaso de los datos confirmados hasta el momento sobre este conmocionante suceso.

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Video: así fue el momento del ataque a tiros dentro de la escuela de Santa Fe

Axel, alumno de la Escuela N°40 de San Cristóbal y compañero del tirador, contó lo que vivió esta mañana en el colegio donde un alumno asesinó a otro al salir del baño. “Dijo ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.

escuela alumno escopeta santa fe

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Horror en Santa Fe: un alumno entró armado a una escuela y mató a un compañero

Un alumno mató a tiros a un compañero en una escuela de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. La víctima tendría 13 años y el agresor fue detenido. Además, otros menores resultaron heridos.

Qué se sabe del adolescente de Santa Fe que mató al compañero en una escuela: 10 preguntas y 10 respuestas
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