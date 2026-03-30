Ataque mortal en una escuela de Santa Fe: EN VIVO el minuto a minuto del caso

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Confirman que el agresor de la escuela en Santa Fe no tiene antecedentes y es no punible

“Podemos confirmar que, además del fallecimiento de Ian, hay al menos dos menores más que tuvieron heridas de armas de fuego y que fueron derivadas para su atención. En principio estarían fuera de peligro. Tienen 13 y 15 años”, indicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

En ese sentido, el funcionario remarcó que el caso requiere un “importante grado de reserva”, debido a que tanto el presunto autor como las víctimas son menores de edad y explicó que se deben extremar los cuidados en la difusión de información.

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