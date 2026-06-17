Habló el repartidor baleado en Lanús: "Tardé en darle la llave y me disparó"
Daniel fue sorprendido por delincuentes mientras aguardaba para entregar una pizza. Los atacantes siguen prófugos.
Daniel tiene 60 años, es gestor, pero para llegar a fin de mes trabaja como remisero en la localidad bonaerense de Lanús y durante los fines de semana hace delivery de pizzas. En esas circunstancias, fue sorprendido por un delincuente que le disparó en el abdomen solo porque tardó unos segundos en buscar las llaves del auto para entregárselas.
“Estoy bien, si la bala entraba más arriba, hacía desastres. Por suerte, al tener una panza voluminosa, la grasa la atajó”, comentó hoy la víctima intentando darle un tinte de humor a una grave situación de inseguridad.
Todo ocurrió sobre la calle Ucrania casi esquina Pedraza el pasado 5 de junio alrededor de las 20.30, pero tomó estado público en las últimas horas, cuando se viralizó el video del ataque, captado por cámaras de seguridad.
Daniel estaba esperando a que el dueño de la casa saliera para entregarle la pizza cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en un Gol de color gris. Uno de ellos bajó del vehículo con el arma apuntándole y le exigió las llaves del auto.
“Justo pasaron estos malandras, se bajaron del auto, me pidieron las llaves y cuando fui a tantear dónde las tenía, me disparó. Me dijo ‘dame las llaves, dame las llaves’. Tardé un segundo, no sé si el tiro se le escapó”, indicó la víctima.
Tras el disparo, comenzó a sonar la alarma vecinal, lo que provocó que los delincuentes se asustaran y escaparan del lugar.
Ante la rapidez y en medio de la oscuridad de la noche, Daniel no pudo divisar correctamente el rostro del delincuente que le disparó, así como tampoco del cómplice que conducía el vehículo. “Eran dos pibes. Uno tenía la cara cubierta con gorrita y capucha, mucho no lo vi, parecía drogado”, aseguró.
La víctima fue auxiliada por los propios vecinos que se acercaron desde un primer momento dado que lo conocían y eran clientes de la pizzería desde hacía varios años. Minutos después llegaron efectivos de la Policía Bonaerense y una ambulancia para trasladar a Daniel hasta el hospital Evita de Lanús.
“Siempre estuve consciente, no me sentí mal para nada, no me fui manejando porque me daba miedo descomponerme”, recordó sobre los momentos posteriores al asalto..
Afortunadamente, el disparo en el abdomen no comprometió sus órganos vitales ni puso en riesgo su vida gracias a su contextura física. Esa misma noche los médicos lograron retirar la bala, que no tenía orificio de salida, pero solo le había provocado una lesión subcutánea. Al día siguiente fue dado de alta.
“No creo que siga con el reparto. Ya mis hijos me habían dicho que dejara. Es peligroso andar de noche, me pasó a mí y ya está. Es arriesgarme mucho para poco”, reflexionó tras el brutal intento de robo.
Por último, Daniel aprovechó para expresar su agradecimiento a los médicos del hospital, así como también al personal de la Municipalidad de Lanús, quienes se comunicaron con él luego del asalto para ofrecerle asistencia psicológica.
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