Habló el repartidor baleado en Lanús: "Tardé en darle la llave y me disparó"

“Justo pasaron estos malandras, se bajaron del auto, me pidieron las llaves y cuando fui a tantear dónde las tenía, me disparó. Me dijo ‘dame las llaves, dame las llaves’. Tardé un segundo, no sé si el tiro se le escapó”, indicó la víctima.

Tras el disparo, comenzó a sonar la alarma vecinal, lo que provocó que los delincuentes se asustaran y escaparan del lugar.

repartidor baleado lanus

Ante la rapidez y en medio de la oscuridad de la noche, Daniel no pudo divisar correctamente el rostro del delincuente que le disparó, así como tampoco del cómplice que conducía el vehículo. “Eran dos pibes. Uno tenía la cara cubierta con gorrita y capucha, mucho no lo vi, parecía drogado”, aseguró.

La víctima fue auxiliada por los propios vecinos que se acercaron desde un primer momento dado que lo conocían y eran clientes de la pizzería desde hacía varios años. Minutos después llegaron efectivos de la Policía Bonaerense y una ambulancia para trasladar a Daniel hasta el hospital Evita de Lanús.

“Siempre estuve consciente, no me sentí mal para nada, no me fui manejando porque me daba miedo descomponerme”, recordó sobre los momentos posteriores al asalto..

Afortunadamente, el disparo en el abdomen no comprometió sus órganos vitales ni puso en riesgo su vida gracias a su contextura física. Esa misma noche los médicos lograron retirar la bala, que no tenía orificio de salida, pero solo le había provocado una lesión subcutánea. Al día siguiente fue dado de alta.

“No creo que siga con el reparto. Ya mis hijos me habían dicho que dejara. Es peligroso andar de noche, me pasó a mí y ya está. Es arriesgarme mucho para poco”, reflexionó tras el brutal intento de robo.

Por último, Daniel aprovechó para expresar su agradecimiento a los médicos del hospital, así como también al personal de la Municipalidad de Lanús, quienes se comunicaron con él luego del asalto para ofrecerle asistencia psicológica.