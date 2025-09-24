Habló la mamá de una de las chicas asesinadas en Florencio Varela: "Quiero que paguen por lo que le hicieron"

chicas desaparecidas ciudad evita camioneta2

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas en conexión con el episodio: una pareja había sido contratada para limpiar a fondo la casa de Florencio Varela donde la Policía encontró los cuerpos, y la mujer que alquiló dicha vivienda, que estaba en un hotel cercano junto a su marido, un hombre de nacionalidad peruana.

Por ahora Paula y los demás familiares de las chicas están en ascuas sobre qué les pasó, pero la mujer remarcó su necesidad de encontrar a los responsables de la muerte de su hija: "No sé porque ni siquiera sé quiénes son, ni cuántos, no sé nada. Yo vengo recién ahora y me entero de todo esto. No miré tele, nada", convino.

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri

Ahora, Paula tiene por delante no sólo la espera mientras actúa la Justicia de la provincia de Buenos Aires, sino también la tarea de cuidar a su nieto de un año, hijo de Brenda.

"Es lo que me quedó de mi hija. Un añito. Me la sacaron a mi hija estos hijos de puta, me la sacaron. Quiero que paguen por todo lo que le hicieron a mi hija. Hoy vi la foto de mi hija, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos. No me importa", expresó la mujer.

"Está mi familia, que es lo que me importa, mis amigas, el papá, los vecinos. Los que me conocen están acá y les agradezco por el apoyo que me dan. No sé qué puede haber pasado, de eso de eso se tiene que ocupar la Justicia, justamente", sentenció.