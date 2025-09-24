Habló la mamá de una de las chicas asesinadas en Florencio Varela: "Quiero que paguen por lo que le hicieron"
Quebrada frente a las cámaras de televisión, Paula, la madre de Brenda, pidió justicia por su hija de 20 años, que era madre de un bebé.
Paula, la madre de Brenda del Castillo, se paró frente a la casa de Florencio Varela donde este miércoles las autoridades localizaron el cuerpo de su hija y de Lara y Morena, las otras dos jóvenes que estaban desaparecidas desde el sábado pasado.
"Quiero que paguen por lo que le hicieron", expresó la mujer ante las cámaras de C5N y otros medios.
Poco más de una hora después de que los forenses retiraran los cuerpos de las jóvenes, los familiares y vecinos de las chicas se presentaron en la casa y la voz de Paula, y su llanto, captaron la atención con su pedido de justicia: "No voy a echar culpa a nadie en este momento, ya mi hija no está. Lo que pido es que me ayuden a encontrar a todos, uno por uno", señaló.
"Hoy mi hija no está", repitió la mujer, quien desde el sábado pasado esperaba noticias más alentadoras sobre la joven de 20 años que fue vista por última vez a las 21.30 del viernes, cuando subió con Lara y Morena a una camioneta en la Rotonda de Tablada, supuestamente yendo a un evento al que las habían invitado.
Hasta el momento hay cuatro personas detenidas en conexión con el episodio: una pareja había sido contratada para limpiar a fondo la casa de Florencio Varela donde la Policía encontró los cuerpos, y la mujer que alquiló dicha vivienda, que estaba en un hotel cercano junto a su marido, un hombre de nacionalidad peruana.
Por ahora Paula y los demás familiares de las chicas están en ascuas sobre qué les pasó, pero la mujer remarcó su necesidad de encontrar a los responsables de la muerte de su hija: "No sé porque ni siquiera sé quiénes son, ni cuántos, no sé nada. Yo vengo recién ahora y me entero de todo esto. No miré tele, nada", convino.
Ahora, Paula tiene por delante no sólo la espera mientras actúa la Justicia de la provincia de Buenos Aires, sino también la tarea de cuidar a su nieto de un año, hijo de Brenda.
"Es lo que me quedó de mi hija. Un añito. Me la sacaron a mi hija estos hijos de puta, me la sacaron. Quiero que paguen por todo lo que le hicieron a mi hija. Hoy vi la foto de mi hija, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos. No me importa", expresó la mujer.
"Está mi familia, que es lo que me importa, mis amigas, el papá, los vecinos. Los que me conocen están acá y les agradezco por el apoyo que me dan. No sé qué puede haber pasado, de eso de eso se tiene que ocupar la Justicia, justamente", sentenció.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario