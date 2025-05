Habló la nena golpeada en San Martín: "Tengo miedo de volver al colegio"

“Desde hace rato que ella me decía cosas, me amenazaba diciendo que me quería pegar. No sé qué problema tiene conmigo, no la conozco ni conozco a su familia porque es nueva en este colegio. Nunca tuve una discusión con ella, directamente me tiene bronca y no se por qué”, reflexionó hoy Ailin, la víctima de la golpiza.

nena bullying escuela san martin

La adolescente contó que durante varias semanas recibió amenazas durante el horario de recreo, por lo que tomó la decisión de ir a hablarlo con las autoridades escolares. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada: “Fui a la dirección a hablar con la asistente social, pero dijeron que si me pegaba no podían hacer nada. Fueron a hablar con ella y le agarró bronca porque yo había contado lo que estaba pasando”, reveló Ailin.

La alumna agredida, que todavía no volvió al colegio por miedo a que le vuelvan a pegar, expresó que no se siente apoyada por las autoridades y que las pocas medidas que tomaran no sirvieron para frenar la violencia: “Yo le contaba lo que me pasaba a la asistente social, decía que iban a hacer lo posible para que estuviera bien, pero no hicieron nada”, expuso.

golpiza bullying escuela san martin

A modo de subsanar la falta de acciones ejemplares, las autoridades solo decidieron colocar a un preceptor en la puerta para que controlara el egreso de los alumnos. Sin embargo, “como esto pasó a la vuelta no se quieren hacer responsables, y es responsabilidad de ellos”, remarcó Ailín.

A su vez, la nena contó que el director hizo una reunión con los padres y habló sobre el bullying y la violencia escolar, “porque también hay otro tipo de peleas en el colegio, entre los chicos”.

“Me siento muy mal, me da miedo de ir al colegio. Tengo miedo de que me vuelvan a pegar o que el director me saque del colegio por toda esta denuncia”, indicó la víctima de la golpiza.

escuela 46 villa libertad - san martin

Ailín reveló además que hay más casos de bullying y amenazas constantes, pero las víctimas no se animan a denunciar. "Quiero que esto se pare, no puede seguir así", exigió.

Sobre lo sucedido el lunes, contó: “Cuando me terminaron de pegar, me quedé llorando y no pude hacer nada. Una amiga me acompañó a mi casa porque me iba a desmayar. Cuando llegué empecé a vomitar y a sentirme muy mal. No tengo ganas de volver al colegio”.

Respecto a las agresoras, detalló que “son un grupito de cuatro chicas” de segundo año y, si bien algunos compañeros “no tuvieron problemas” con ellas, sí existen mas casos de amenazas: “Esta chica ya había tenido problemas en otro colegio y con otras compañeras”, expuso la adolescente.

Más temprano su madrina reveló que, luego de la reunión de padres, la madre de la agresora y la nena se acercaron a ella para insultarla y pegarle. “Las metieron al colegio a las dos, quedaron ahí encerradas como si fuesen víctimas, cuando la única víctima acá es Ailín. Llamaron a dos patrulleros para que yo me retirara del lugar", contó Jazmín, quien aprovechó para hacer la denuncia formal ante la Policía bonaerense.

De parte del colegio, la única respuesta la dio la mujer que había asistido a Ailín los días previos: “La asistente social dijo que se sentía culpable y arrepentida por no haberme llamado para que la venga a buscar. Quizás, si me hubiese llamado para que venga, esto no hubiese pasado”.