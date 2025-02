Habló un hijo de la mujer asesinada en Vicente López en un intento de robo: "Que los atrapen"

Según relató Nicolás, su padre estaba estacionando el auto cuando vio que dos delincuentes se acercaron a pie. "Mi papá vio venir a dos tipos. Mi mamá le dijo que acelerara, aceleró y, sin mediar palabras, uno de los tipos disparó", contó. La bala impactó contra Silvia, quien perdió antes de llegar al hospital.

hijo victima vicente lopez

Hasta el momento, los asesinos no fueron identificados. En las últimas horas se conoció un video donde se muestra claramente cómo fue el intento de robo y el crimen.

Mientras tanto, la familia está devastada. "Es una situación lamentable para todos, no lo podemos creer, no lo podemos entender. Mi papá está destruido. Mi mamá no se merecía esto", expresó Nicolás.

Con más de 30 años de matrimonio y dos hijos, Silvia era empleada del Banco Nación, mientras que su esposo es empleado de la empresa Granix, en Florida. La familia vivía en Carapachay desde el 2007 y nunca habían sufrido un hecho de inseguridad de semejante magnitud y violencia. "Se ve movimiento en la calle, siempre veía pasar a dos uniformados, hay patrulleros. Nos llama la atención lo que pasó", expresó Nicolás.

“Mi mamá era una persona que siempre estaba para el otro, no se merecía lo que le hicieron. Siempre daba hasta el último centavo, prestaba el oído. Era más que una excelente persona, madre y abuela”, describió su hijo.

El joven indicó que su familia mantiene contacto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y que se acercaron a brindarles asistencia. "Pedimos que se haga justicia", reclamó Nicolás, en busca de una respuesta concreta por parte de las autoridades ante la ola de robos y asesinatos que se registran en territorio bonaerense.