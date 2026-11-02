El papa León XIV en Argentina: cuándo llega, qué lugares visitará y cómo será su agenda

La agenda continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: el papa León XIV viajará a Córdoba

Ese día, León XIV partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y llegará a Córdoba a las 9, donde será recibido en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16:55, con llegada a Aeroparque a las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Luján y despedida

La última jornada de la visita comenzará a las 8 con un recorrido por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10, el pontífice viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tras regresar a la Ciudad de Buenos Aires, a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Una hora después, a las 14, partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

Foto: prensa Lujan

El Gobierno celebró la visita de León XIV

Tras conocerse el cronograma oficial, la Oficina del Presidente celebró la confirmación de la visita del papa a la Argentina y destacó que su llegada responde a las invitaciones formuladas por Javier Milei y por la Iglesia argentina.

En el comunicado, el Gobierno se refirió el encuentro que mantendrá el pontífice con el mandatario en la Casa Rosada y su participación en la reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Además, agradeció a León XIV y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el trabajo conjunto para organizar la visita. También señaló que las distintas áreas del Estado continuarán coordinando los preparativos para el acontecimiento, al que calificó como "un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos".