El último pabellón: cómo se eligió a los 74 presos de Devoto que recibirán la bendición del papa León XIV
Traslados a contrarreloj y legajos con conducta ejemplar: las claves detrás del grupo selecto que espera al Sumo Pontífice antes del cierre definitivo del penal.
La histórica e inminente visita del papa León XIV al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, programada para el miércoles 11 de noviembre de 2026, ha generado una paradoja logística. Mientras el Ministerio de Seguridad de la Nación acelera el vaciamiento definitivo de la emblemática cárcel de Villa Devoto, trasladando a más del 93% de la población carcelaria al nuevo módulo del Complejo de Marcos Paz, un grupo selecto de 74 internos permanece en el penal con el único propósito de recibir al Sumo Pontífice antes de que las topadoras avancen sobre el predio de 1927.
La permanencia de este remanente en el Pabellón 2 del Módulo 1 no fue azarosa. El Servicio Penitenciario Federal, en coordinación con la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica y bajo la supervisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación, diseñó un riguroso proceso de selección basado en tres criterios fundamentales:
El factor conductual y de progresividad
Para formar parte del encuentro de 30 minutos con León XIV, el primer filtro fue el legajo criminológico de los internos. Se priorizó a aquellos reclusos que registran conducta ejemplar, que se encuentran en las fases avanzadas del régimen de progresividad penal y que no cuentan con antecedentes recientes de sanciones disciplinarias o participación en riñas dentro del penal.
Participación en el Centro Universitario Devoto (CUD) y talleres
Un porcentaje significativo de los 74 seleccionados está integrado por internos que forman parte del Centro Universitario Devoto, el espacio académico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que opera dentro de los muros. También se incluyó a quienes lideran los talleres de oficios y cooperativas textiles de la cárcel. El objetivo es que el Papa tome contacto con el perfil de detenidos que activamente persiguen la reinserción social a través de la educación y el trabajo.
Arraigo y perfil de vulnerabilidad social
La Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis de Buenos Aires intercedió para que la selección incluyera a presos cuyos lazos familiares directos se encuentran en los barrios periféricos de la Ciudad de Buenos Aires o el primer cordón del Conurbano bonaerense. Al ser el traslado a Marcos Paz un desarraigo geográfico inevitable que complicará las visitas familiares debido a las distancias, se priorizó que este grupo recibiera el "aliciente espiritual" de la bendición papal antes de afrontar la mudanza definitiva.
El protocolo de seguridad y el adiós definitivo
El grupo de los 74 permanece bajo un régimen de monitoreo estricto para evitar cualquier foco de conflicto que empañe el evento. Dado que la visita será estrictamente pastoral y no contará con la presencia de funcionarios políticos de primera línea por pedido del propio Vaticano, estos internos serán los únicos protagonistas de la jornada junto al personal esencial del SPF.
Una vez que León XIV abandone el perímetro de Villa Devoto en la mañana del 11 de noviembre, se activará de inmediato la fase de clausura absoluta. Las 74 personas serán subidas a los camiones de traslado rumbo a Marcos Paz, cerrando oficialmente casi un siglo de historia carcelaria en la Capital Federal y dando paso al postergado plan de demolición y urbanización del predio.
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