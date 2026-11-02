El último pabellón: cómo se eligió a los 74 presos de Devoto que recibirán la bendición del papa León XIV

Trasladaron al 80% de los presos de Devoto a Marcos Paz.

El protocolo de seguridad y el adiós definitivo

El grupo de los 74 permanece bajo un régimen de monitoreo estricto para evitar cualquier foco de conflicto que empañe el evento. Dado que la visita será estrictamente pastoral y no contará con la presencia de funcionarios políticos de primera línea por pedido del propio Vaticano, estos internos serán los únicos protagonistas de la jornada junto al personal esencial del SPF.

Una vez que León XIV abandone el perímetro de Villa Devoto en la mañana del 11 de noviembre, se activará de inmediato la fase de clausura absoluta. Las 74 personas serán subidas a los camiones de traslado rumbo a Marcos Paz, cerrando oficialmente casi un siglo de historia carcelaria en la Capital Federal y dando paso al postergado plan de demolición y urbanización del predio.