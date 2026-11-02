Lanzan campaña gratuita para escribirle una carta al papa León XIV: cómo enviarla
La iniciativa ya circula por redes sociales y entusiasma a los fieles que esperan con ansias al papa León XIV. Su llegada está prevista para este domingo.
Con motivo de la esperada visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, Correo Argentino puso en marcha la campaña nacional “Una carta para León XIV”. La iniciativa invita a los ciudadanos de todo el país a enviar de forma gratuita mensajes, oraciones, intenciones y palabras de bienvenida al Sumo Pontífice.
¿En qué consiste la iniciativa para escribirle una carta al papa León XIV?
La propuesta impulsada por la empresa postal oficial estará vigente desde el 2 hasta el 11 de noviembre. Permite el despacho sin costo de sobres de hasta 20 gramos dirigidos al Santo Padre, sin necesidad de comprar estampillas ni abonar gastos de envío.
La convocatoria está abierta a vecinos de todas las edades, así como a escuelas, parroquias, comunidades religiosas y diversas instituciones que deseen reunir y remitir sus mensajes de forma conjunta: "¿Te imaginás que tus palabras lleguen a manos del papa León XIV?", indicaron para incentivar.
Paso a paso: cómo participar
Para que las cartas lleguen a destino correctamente, Correo Argentino detalló las instrucciones que deben seguir los remitentes:
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Preparar el escrito: Colocar la carta o postal dentro de un sobre cerrado que no supere los 20 gramos de peso.
Escribir el destinatario: En el frente del sobre, consignar de forma clara la siguiente dirección:
Su Santidad León XIV
C.C. N.° 4224
C1041WBQ – CABA
República Argentina
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Indicación especial: En la esquina superior derecha del frente del sobre (donde habitualmente se ubica la estampilla), escribir la frase "Mensaje a León XIV".
Datos del remitente: Al dorso del sobre, colocar el nombre y apellido, código postal y localidad de origen.
Entrega: Acercar el sobre a cualquiera de las sucursales de Correo Argentino desplegadas a lo largo del país.
A través de esta propuesta, el servicio postal busca recuperar el valor epistolar tradicional y facilitar una vía directa para que la fe y los afectos de los argentinos lleguen a las manos de León XIV durante su histórico paso por el país.
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