Lanzan campaña gratuita para escribirle una carta al papa León XIV: cómo enviarla

Preparar el escrito: Colocar la carta o postal dentro de un sobre cerrado que no supere los 20 gramos de peso.

Escribir el destinatario: En el frente del sobre, consignar de forma clara la siguiente dirección: Su Santidad León XIV C.C. N.° 4224 C1041WBQ – CABA República Argentina

Indicación especial: En la esquina superior derecha del frente del sobre (donde habitualmente se ubica la estampilla), escribir la frase "Mensaje a León XIV".

Datos del remitente: Al dorso del sobre, colocar el nombre y apellido, código postal y localidad de origen.