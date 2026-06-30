Buscan en Corrientes a una joven de 19 años que denunció a su novio por violencia de género y desapareció
La familia de Melanie Aldaz reportó su desaparición el jueves pasado, un día después de que ella presentara la denuncia por maltrato contra su pareja.
Prefectura Naval se sumó en estas horas a la búsqueda de Melanie Aldaz, quien desapareció el jueves pasado en Corrientes, ya que la familia de la joven confirmó que es la persona que se ve en un video arrojándose al río Paraná.
El operativo de búsqueda del cuerpo de Melanie, de 19 años, inició luego de que su padre, Ricardo Aldaz, confirmara que es la persona que se habría tirado del puente interprovincial General Manuel Belgrano.
La grabación de ese terrible episodio fue incorporada el domigno pasado a la causa que investiga personal de la fiscalía N°2 de Corrientes, gracias a testimonios de miembros del grupo "Ángeles del Puente".
"En nombre de la familia lamento comunicar que, en el día de la fecha, hemos visto en fiscalía los videos del Puente General Belgrano y confirmar que nuestra hija saltó del mismo. Seguimos esperando que encuentren el cuerpo", afirmaron los parientes de Melanie.
El puente General Belgrano conecta las provincias de Corrientes y el Chaco, y es escenario de escenas estremecedoras cada tanto. Ese sitio fue donde la vieron por última vez a Melanie, cerca de las 20.50 de un día no especificado públicamente.
Durante el tiempo que duró la búsqueda de Melanie Ricardo Aldaz subrayó que la última comunicación que mantuvo con su hija fue el jueves 25 de junio.
"Ese día me mandó un mensaje, me agradeció por todo y me dijo que me amaba. Como si se estuviera despidiendo", contó el hombre a Crónica. "Yo pensé que estaba contenta porque le había ido bien en un parcial. Después me llamó su hermana diciéndome que no la encontraban", agregó.
Apenas inició la búsqueda de la joven la policía y medios de Corrientes señalaron que había denunciado a su pareja por violencia de género apenas un día antes de desaparecer.
La hipótesis quedó suspendida en el aire, como una duda a investigar mientras Prefectura busca su cuerpo en el río Paraná con apoyo de la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco.
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