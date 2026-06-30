Buscan en Corrientes a una joven de 19 años que denunció a su novio por violencia de género y desapareció

Durante el tiempo que duró la búsqueda de Melanie Ricardo Aldaz subrayó que la última comunicación que mantuvo con su hija fue el jueves 25 de junio.

"Ese día me mandó un mensaje, me agradeció por todo y me dijo que me amaba. Como si se estuviera despidiendo", contó el hombre a Crónica. "Yo pensé que estaba contenta porque le había ido bien en un parcial. Después me llamó su hermana diciéndome que no la encontraban", agregó.

Apenas inició la búsqueda de la joven la policía y medios de Corrientes señalaron que había denunciado a su pareja por violencia de género apenas un día antes de desaparecer.

La hipótesis quedó suspendida en el aire, como una duda a investigar mientras Prefectura busca su cuerpo en el río Paraná con apoyo de la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco.