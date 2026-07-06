Condenaron a prisión perpetua a los tres acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba

Cómo fue el crimen de Fernando Pérez Algaba

Pérez Algaba, conocido como "Lechuga", era un trader de criptomonedas y comerciante de vehículos de alta gama que fue asesinado entre el 18 y el 19 de julio de 2023. Días después, su cuerpo apareció desmembrado y distribuido en una valija roja, una mochila y bolsas de consorcio abandonadas en distintos puntos del Arroyo del Rey, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, un hallazgo que dio origen a una investigación de alto impacto.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el crimen habría sido cuidadosamente planificado y estuvo motivado por una importante deuda en dólares que dos de los acusados mantenían con la víctima. La hipótesis sostiene que Pérez Algaba fue engañado para asistir a una reunión en un predio de General Rodríguez con la promesa de cobrar ese dinero. Una vez allí, habría sido atacado por la espalda y asesinado.

Tras el homicidio, los responsables habrían puesto en marcha un plan para ocultar el crimen, desmembrando el cuerpo y descartando los restos en distintos recipientes para dificultar la identificación de la víctima y el avance de la investigación. El caso tuvo una enorme repercusión pública por la violencia del asesinato y la complejidad del operativo de encubrimiento que, según la Justicia, involucró a varias personas.