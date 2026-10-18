Hallaron muerto al gendarme había sido arrastrado por la corriente en Las Lajas
El cuerpo fue localizado tras una intensa búsqueda con más de 100 rescatistas tras haber sido arrastrado cuando caminaba a un relevo.
Triste desenlace para el operativo de rescate desplegado en el interior neuquino. Luego de más de un día de rastreos ininterrumpidos y un enorme despliegue logístico, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del efectivo de Gendarmería Nacional que había desaparecido al intentar cruzar un curso de agua fuertemente crecido. El trágico hecho ocurrió mientras el uniformado intentaba cumplir con sus obligaciones de servicio.
El accidente se produjo durante la mañana del sábado, cuando el agente avanzaba a pie hacia el puesto de guardia Cochico-Romero con el objetivo de reemplazar a un compañero en su turno. Al intentar atravesar el arroyo Romero, la fuerza y la ferocidad del caudal lo sorprendieron y terminaron arrastrándolo. Un segundo uniformado que presenció la situación e intentó auxiliarlo también cayó al agua, aunque logró salvar milagrosamente su vida al aferrarse a las ramas de la vegetación sobre la orilla.
A partir de ese instante se montó una búsqueda contra reloj que movilizó a más de cien profesionales, coordinados por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo junto a la Policía Provincial, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y brigadistas.
El rastreo incluyó el uso de helicópteros, embarcaciones livianas, buzos tácticos y drones equipados con cámaras térmicas. Sin embargo, la extrema velocidad del cauce, la profundidad de los cañadones y la abundancia de sedimentos dificultaron los trabajos hasta que finalmente el cuerpo fue divisado varios kilómetros aguas abajo del punto de la caída.
Quién era el cabo primero José Galeano
El efectivo hallado sin vida fue identificado como José Galeano, de 38 años de edad. Nacido en la provincia de Buenos Aires, el suboficial se había radicado en el suelo neuquino para formar parte del Escuadrón 31 de Gendarmería Nacional con asiento en Las Lajas, fuerza militarizada en la que acumulaba ocho años de servicio ininterrumpido.
En lo personal, Galeano era padre de tres hijos y contaba con un fuerte arraigo en la institución. Su esposa, su hermana y una de sus hijas viajaron hacia la zona del operativo apenas se conoció la noticia de su desaparición, donde recibieron asistencia y contención psicológica especializada por parte del equipo de profesionales de emergencias antes y después de confirmarse el doloroso desenlace. La partida del cabo primero generó un profundo pesar tanto entre sus camaradas de armas como en la comunidad local.
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