Hallaron muerto al gendarme había sido arrastrado por la corriente en Las Lajas

En lo personal, Galeano era padre de tres hijos y contaba con un fuerte arraigo en la institución. Su esposa, su hermana y una de sus hijas viajaron hacia la zona del operativo apenas se conoció la noticia de su desaparición, donde recibieron asistencia y contención psicológica especializada por parte del equipo de profesionales de emergencias antes y después de confirmarse el doloroso desenlace. La partida del cabo primero generó un profundo pesar tanto entre sus camaradas de armas como en la comunidad local.