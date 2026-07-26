Temporal de nieve en Río Negro: suspendieron las clases y hay cortes preventivos

Uso obligatorio de cadenas para subir al cerro Catedral

El acceso al cerro Catedral también presenta importantes complicaciones por la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada. Por ese motivo, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche dispuso controles permanentes y estableció que solo podrán ascender los vehículos que lleven colocadas las cadenas para nieve.

Los agentes de tránsito verifican el cumplimiento de la medida para evitar que automovilistas sin el equipamiento adecuado circulen por un camino que presenta condiciones muy complejas.

Además, las autoridades recomendaron reducir considerablemente la velocidad, evitar maniobras y frenadas bruscas, mantener una mayor distancia con el vehículo que circula adelante y verificar antes de emprender el viaje que el automóvil cuente con los elementos de seguridad necesarios, además de abrigo y una pala para eventuales contingencias.