Temporal de nieve en Río Negro: suspendieron las clases y hay cortes preventivos
Las intensas nevadas complican la circulación en distintas localidades de la provincia. También rige el uso obligatorio de cadenas para acceder al cerro Catedral y no descartan nuevas restricciones.
El intenso temporal de nieve que afecta a distintos puntos de Río Negro mantiene en alerta a las autoridades, que desplegaron un amplio operativo para prevenir accidentes por la formación de hielo sobre calles y rutas. Como consecuencia de las condiciones climáticas, se suspendieron las clases en varias localidades y se implementaron cortes preventivos de tránsito en Bariloche.
Ante las duras condiciones climáticas de las últimas horas y la imposibilidad de garantizar un traslado seguro para el transporte escolar, el Gobierno provincial confirmó la suspensión total de las clases para este lunes 27 de julio en Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau, en la previa al regreso del receso invernal.
En tanto, durante la tarde del domingo, el Consejo Escolar Zona Andina extendió la medida a Bariloche y Dina Huapi, por lo que tampoco se dictarán clases presenciales en ninguno de los turnos.
Mientras tanto, en Bariloche, personal de Protección Civil y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte desplegó retenes y cortes preventivos en las calles con mayores pendientes y en los sectores donde la presencia de hielo representa un riesgo para la circulación. Desde el municipio aclararon que las restricciones son dinámicas y podrían ampliarse si las condiciones meteorológicas continúan deteriorándose.
Los cortes de tránsito vigentes en la planta urbana son:
- Quaglia y Elflein.
- Rolando y Elflein.
- John O'Connor y Elflein.
- Segunda Sombra y Nueva Constitución.
- Lanín y Pasaje Gutiérrez.
- Diagonal Gutiérrez y Pasaje Gutiérrez.
- Beschtedt y La Paz.
Desde la Municipalidad recomendaron evitar desplazamientos que no sean imprescindibles y recordaron que quienes deban circular lo hagan únicamente con vehículos equipados con cadenas para nieve correctamente colocadas.
Uso obligatorio de cadenas para subir al cerro Catedral
El acceso al cerro Catedral también presenta importantes complicaciones por la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada. Por ese motivo, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche dispuso controles permanentes y estableció que solo podrán ascender los vehículos que lleven colocadas las cadenas para nieve.
Los agentes de tránsito verifican el cumplimiento de la medida para evitar que automovilistas sin el equipamiento adecuado circulen por un camino que presenta condiciones muy complejas.
Además, las autoridades recomendaron reducir considerablemente la velocidad, evitar maniobras y frenadas bruscas, mantener una mayor distancia con el vehículo que circula adelante y verificar antes de emprender el viaje que el automóvil cuente con los elementos de seguridad necesarios, además de abrigo y una pala para eventuales contingencias.
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