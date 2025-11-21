Temporal en el AMBA: un poste de alta tensión cayó sobre el techo de una casa en Morón

En el AMBA, las precipitaciones comenzaron durante la tarde y rápidamente ganaron fuerza. Las imágenes difundidas por usuarios en redes sociales mostraban cortinas de agua y descargas eléctricas constantes.

Las condiciones meteorológicas adversas también se replicaron en Córdoba. En distintas localidades se observaron chaparrones intensos, ráfagas fuertes y abundante granizo.

En Los Álamos, el techo de un polideportivo se desplomó después del paso de la tormenta, mientras que en Villa María la caída de hielo fue repentina y sucedió tras una jornada marcada por temperaturas muy elevadas.

La actividad tormentosa empezó a disminuir hacia la madrugada de este viernes, cuando las lluvias dieron paso a lloviznas intermitentes. Para hoy, el pronóstico indica una mejora progresiva.