Temporal en el AMBA: un poste de alta tensión cayó sobre el techo de una casa en Morón
El fenómeno climático afectó a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. También a la provincia de Córdoba, donde cayó granizo, y la zona de Rosario, en Santa Fe.
Tormentas eléctricas y un diluvio afectó este jueves a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Las lluvias torrenciales, los vientos fuertes y la caída de granizo motivaron a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuviera vigentes múltiples alertas amarillas por tormentas fuertes.
En el partido de Morón, la caída de un poste de alta tensión agravó la situación, luego de que la estructura se desplomara sobre una vivienda y los cables quedaran tendidos sobre la calle, generando riesgo para los vecinos.
Según Inforbano, el hecho ocurrió en la zona de Arena y Virgilio, donde los cables quedaron tendidos sobre la calle y la reja de una casa, generando una situación de riesgo para los vecinos.
Las imágenes del incidente tomadas por vecinos de la zona mostraron el momento posterior a la caída del poste y el estado de la zona, con los cables caídos sobre la vía pública mientras la lluvia aún caía con fuerza.
Según lo informado por medios locales, no se registraron personas heridas a raíz del episodio. El mismo temporal provocó daños en distintos puntos del país. En redes sociales circularon videos de árboles caídos, calles inundadas y voladuras de objetos como consecuencia del diluvio.
En el AMBA, las precipitaciones comenzaron durante la tarde y rápidamente ganaron fuerza. Las imágenes difundidas por usuarios en redes sociales mostraban cortinas de agua y descargas eléctricas constantes.
Las condiciones meteorológicas adversas también se replicaron en Córdoba. En distintas localidades se observaron chaparrones intensos, ráfagas fuertes y abundante granizo.
En Los Álamos, el techo de un polideportivo se desplomó después del paso de la tormenta, mientras que en Villa María la caída de hielo fue repentina y sucedió tras una jornada marcada por temperaturas muy elevadas.
La actividad tormentosa empezó a disminuir hacia la madrugada de este viernes, cuando las lluvias dieron paso a lloviznas intermitentes. Para hoy, el pronóstico indica una mejora progresiva.
