Hallaron a una mujer asesinada y calcinada en Florencio Varela: investigan un femicidio
La autopsia reveló que la víctima murió por heridas de arma blanca. Su pareja, principal sospechoso del crimen, permanece internado en estado crítico y bajo custodia policial.
Los bomberos acudieron a una vivienda de Florencio Varela para combatir un incendio y, al sofocar las llamas, encontraron el cuerpo calcinado de una mujer de 52 años. Sin embargo, la autopsia determinó que la víctima había sido asesinada de varias puñaladas antes de que se iniciara el fuego, por lo que la principal hipótesis es que el incendio fue provocado para encubrir el femicidio.
La víctima fue identificada como Ana María Soraire, de 52 años, quien convivía con Héctor Sosa, de 53 años, en una vivienda ubicada en la intersección de Pi y Margall y Luis Agote, en la localidad de Bosques. Según declararon familiares ante la Policía, la relación entre ambos estaba marcada por conflictos frecuentes.
El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando vecinos alertaron a los bomberos por un incendio desatado en la propiedad. Al llegar, los rescatistas lograron sacar al hombre, que se encontraba inconsciente en el interior del inmueble.
Tras extinguir el fuego, los bomberos encontraron el cuerpo de Soraire con graves quemaduras y, debido al estado en el que se encontraba, la identificación solo pudo realizarse mediante su Documento Nacional de Identidad.
Durante las pericias, efectivos de la Policía Científica secuestraron un cuchillo con manchas de sangre hallado junto a la cama. Además, encontraron el teléfono celular de la víctima completamente quemado sobre una mesa del comedor, elementos que quedaron incorporados a la investigación.
Sosa fue trasladado al Hospital Mi Pueblo, donde permanece internado, intubado y en estado crítico. Por disposición judicial, permanece bajo custodia policial y no podrá ser indagado hasta que su estado de salud se estabilice.
El examen forense determinó que la mujer murió a causa de un shock hipovolémico provocado por lesiones de arma blanca y no por las quemaduras. A partir de esa conclusión, los investigadores sostienen como principal hipótesis que Soraide fue atacada por su pareja con un cuchillo y luego inició el fuego para intentar ocultar el crimen.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Florencio Varela, encabezada por el fiscal Federico Pagliuca, quien recaratuló la causa como femicidio luego de conocerse el resultado de la autopsia.
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