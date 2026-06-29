Hallaron a una mujer asesinada y calcinada en Florencio Varela: investigan un femicidio

Durante las pericias, efectivos de la Policía Científica secuestraron un cuchillo con manchas de sangre hallado junto a la cama. Además, encontraron el teléfono celular de la víctima completamente quemado sobre una mesa del comedor, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

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Sosa fue trasladado al Hospital Mi Pueblo, donde permanece internado, intubado y en estado crítico. Por disposición judicial, permanece bajo custodia policial y no podrá ser indagado hasta que su estado de salud se estabilice.

El examen forense determinó que la mujer murió a causa de un shock hipovolémico provocado por lesiones de arma blanca y no por las quemaduras. A partir de esa conclusión, los investigadores sostienen como principal hipótesis que Soraide fue atacada por su pareja con un cuchillo y luego inició el fuego para intentar ocultar el crimen.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Florencio Varela, encabezada por el fiscal Federico Pagliuca, quien recaratuló la causa como femicidio luego de conocerse el resultado de la autopsia.