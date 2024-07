Cuál es la otra civilización que pudo haber creado nuestro universo, según Harvard

En qué consiste la teoría de "Universos bebés"

Avi Loeb piensa una posibilidad distinta a la de la teoría del Big Bang. Este científico planteó la idea de que el universo pudo haber sido creado en el laboratorio de una civilización tecnológica avanzada.

"Dado que nuestro universo tiene una geometría plana con una energía neta cero, una civilización avanzada podría haber desarrollado una tecnología que creara un 'universo bebé' de la nada a través del túnel cuántico", explicó el científico.

No poseemos una teoría predictiva que combine los dos pilares de la física moderna: la mecánica cuántica y la gravedad. Pero una civilización más avanzada podría haber logrado esta hazaña y dominado la tecnología de crear "universos bebés".

Qué son las civilizaciones de clase A, B, C y D

Loeb indicó que somos una civilización tecnológica de bajo nivel, clasificada como clase C en la escala cósmica, ya que somos incapaces de recrear ni siquiera las condiciones habitables de nuestro planeta para cuando el sol muera.

El investigador también analizó ser etiquetados como clase D, ya que estamos destruyendo descuidadamente el hábitat natural en la Tierra a través del cambio climático.

Por otro lado, una civilización de clase B podría ajustar las condiciones de su entorno inmediato para ser independiente de su estrella anfitriona. Y una civilización clasificada como clase A podríarecrear las condiciones cósmicas que dieron lugar a su existencia, es decir, producir un universo bebé en un laboratorio.

El científico finaliza explicando que admitir que nuestra civilización no es particularmente la más inteligente, no debería humillarnos. En todo caso, debemos permitirnos mirar humildemente. "De lo contrario, es posible que nuestro viaje del ego no termine bien, como los dinosaurios, que dominaron la Tierra hasta que un objeto del espacio empañó su ilusión".