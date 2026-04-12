Peligro en la ruta: manejaba en contramano, sin luces y sin cinturón de seguridad
El hecho ocurrió en General Madariaga y el conductor, de 69 años, fue sancionado tras protagonizar una maniobra que pudo terminar en tragedia.
Un grave episodio de riesgo vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 74, a la altura de General Madariaga, donde un conductor fue detectado circulando en condiciones extremadamente peligrosas.
La situación fue advertida en medio de un operativo dinámico llevado adelante por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, área que actualmente está bajo la gestión de Martín Marinucci.
El caso involucró a una camioneta Ford Ecosport que transitaba en sentido contrario al permitido, sin luces encendidas y sin que su conductor utilizara el cinturón de seguridad, una combinación de faltas que generó un escenario de alto riesgo tanto para él como para otros automovilistas.
Al volante del vehículo se encontraba un hombre de 69 años, oriundo de Pinamar, quien avanzaba en dirección prohibida y con escasa visibilidad para el resto de los conductores, debido a la falta de iluminación reglamentaria.
Desde la cartera de Transporte informaron que todo el procedimiento quedó registrado en su totalidad. Para ello, los agentes de la Subsecretaría de Seguridad Vial utilizaron tanto cámaras instaladas en los móviles oficiales como body cams, dispositivos corporales incorporados recientemente para reforzar los controles y garantizar mayor transparencia en cada intervención.
Gracias a la rápida reacción del personal, el vehículo fue interceptado antes de que se produjera una posible colisión frontal. Tras detener su marcha, se labró el acta de infracción correspondiente por las múltiples irregularidades detectadas.
Este tipo de controles itinerantes se enmarca en una estrategia de vigilancia permanente en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los corredores que conducen hacia los principales destinos de la costa atlántica.
Desde el Ministerio de Transporte subrayaron la relevancia de estos operativos para desalentar maniobras peligrosas al volante. “Se refuerzan continuamente estos controles con el objetivo de proteger la vida de las y los bonaerenses y concientizar sobre el respeto absoluto a las normas de tránsito”, indicaron desde el organismo tras el episodio, que podría haber tenido consecuencias mucho más graves sin la rápida intervención.
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