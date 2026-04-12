Peligro en la ruta: manejaba en contramano, sin luces y sin cinturón de seguridad

Gracias a la rápida reacción del personal, el vehículo fue interceptado antes de que se produjera una posible colisión frontal. Tras detener su marcha, se labró el acta de infracción correspondiente por las múltiples irregularidades detectadas.

Este tipo de controles itinerantes se enmarca en una estrategia de vigilancia permanente en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los corredores que conducen hacia los principales destinos de la costa atlántica.

Desde el Ministerio de Transporte subrayaron la relevancia de estos operativos para desalentar maniobras peligrosas al volante. “Se refuerzan continuamente estos controles con el objetivo de proteger la vida de las y los bonaerenses y concientizar sobre el respeto absoluto a las normas de tránsito”, indicaron desde el organismo tras el episodio, que podría haber tenido consecuencias mucho más graves sin la rápida intervención.