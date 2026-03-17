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¿A qué hora llueve en Buenos Aires? El tormentón que apagará la tarde tiene horario de llegada

Sociedad

El calor dará paso a un tormentón. El horario crítico en el que caerá la mayor cantidad de agua y a qué hora mejora definitivamente el tiempo.

Cuándo llega el tormentón oscuro que apagará el sol por 48 horas

Cuándo llega el tormentón oscuro que apagará el sol por 48 horas

Para los porteños y bonaerenses que se preguntan cómo seguirá el clima durante este martes 17 de marzo, el pronóstico del tiempo hora por hora trae respuestas claras: habrá que tener el paraguas a mano durante gran parte de la tarde, ya que se espera el tormentón en las próximas horas.

Aunque el mediodía ya comenzó con un cielo inestable y algunas lluvias débiles aisladas, la intensidad de las precipitaciones irá en aumento rápido y sostenido.

El horario pico del tormentón

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El verdadero descenso de agua y el momento más complicado para transitar por la Ciudad de Buenos Aires se dará en la franja que va desde las 13:00 hasta las 15:00 horas.

  • 13:00 horas: Comienza la etapa de tormenta, con un 80% de probabilidad de precipitaciones y ráfagas de viento del noreste de hasta 22 km/h.

  • 14:00 horas: Será el peor momento del día. La probabilidad de tormenta trepa al 90% y se espera la mayor caída de agua de la jornada, con un acumulado que rondará los 12 milímetros en apenas una hora. La temperatura bajará a los 23°C.

  • 15:00 horas: La inestabilidad se mantiene firme con un 90% de probabilidad de lluvia, aunque el volumen de agua comenzará a disminuir progresivamente.

Mapa en vivo del tormentón de hoy martes en el AMBA: el minuto a minuto de las lluvias más fuertes

¿A qué hora deja de llover?

El alivio llegará recién hacia el final de la tarde. A partir de las 16:00 horas, la tormenta fuerte se disipará para darle paso nuevamente a una lluvia débil, con un porcentaje de probabilidad que irá bajando del 70% al 40% hacia las 17:00 horas.

Para quienes tengan planes al final de la jornada, hay buenas noticias: a partir de las 18:00 horas cesan por completo las precipitaciones. El resto de la tarde y la noche presentará un cielo entre parcial y mayormente nublado, con ráfagas de viento sur que limpiarán el ambiente y dejarán una noche fresca, cerrando el martes con 21°C.

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