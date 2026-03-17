¿A qué hora llueve en Buenos Aires? El tormentón que apagará la tarde tiene horario de llegada
El calor dará paso a un tormentón. El horario crítico en el que caerá la mayor cantidad de agua y a qué hora mejora definitivamente el tiempo.
Para los porteños y bonaerenses que se preguntan cómo seguirá el clima durante este martes 17 de marzo, el pronóstico del tiempo hora por hora trae respuestas claras: habrá que tener el paraguas a mano durante gran parte de la tarde, ya que se espera el tormentón en las próximas horas.
Aunque el mediodía ya comenzó con un cielo inestable y algunas lluvias débiles aisladas, la intensidad de las precipitaciones irá en aumento rápido y sostenido.
El horario pico del tormentón
El verdadero descenso de agua y el momento más complicado para transitar por la Ciudad de Buenos Aires se dará en la franja que va desde las 13:00 hasta las 15:00 horas.
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13:00 horas: Comienza la etapa de tormenta, con un 80% de probabilidad de precipitaciones y ráfagas de viento del noreste de hasta 22 km/h.
14:00 horas: Será el peor momento del día. La probabilidad de tormenta trepa al 90% y se espera la mayor caída de agua de la jornada, con un acumulado que rondará los 12 milímetros en apenas una hora. La temperatura bajará a los 23°C.
15:00 horas: La inestabilidad se mantiene firme con un 90% de probabilidad de lluvia, aunque el volumen de agua comenzará a disminuir progresivamente.
Mapa en vivo del tormentón de hoy martes en el AMBA: el minuto a minuto de las lluvias más fuertes
¿A qué hora deja de llover?
El alivio llegará recién hacia el final de la tarde. A partir de las 16:00 horas, la tormenta fuerte se disipará para darle paso nuevamente a una lluvia débil, con un porcentaje de probabilidad que irá bajando del 70% al 40% hacia las 17:00 horas.
Para quienes tengan planes al final de la jornada, hay buenas noticias: a partir de las 18:00 horas cesan por completo las precipitaciones. El resto de la tarde y la noche presentará un cielo entre parcial y mayormente nublado, con ráfagas de viento sur que limpiarán el ambiente y dejarán una noche fresca, cerrando el martes con 21°C.
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