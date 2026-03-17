¿A qué hora llueve en Buenos Aires? El tormentón que apagará la tarde tiene horario de llegada

Para quienes tengan planes al final de la jornada, hay buenas noticias: a partir de las 18:00 horas cesan por completo las precipitaciones. El resto de la tarde y la noche presentará un cielo entre parcial y mayormente nublado, con ráfagas de viento sur que limpiarán el ambiente y dejarán una noche fresca, cerrando el martes con 21°C.