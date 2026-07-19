Hasta cuando se puede tramitar la Licencia de Conducir según la Ley de Tránsito
Estos procedimientos son esenciales para obtener el carnet en CABA. Conocé todos los detalles en la nota.
La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes que debe portar cada conductor cuando sale a la vía pública. Este carnet, al igual que el seguro del coche o la Verificación Técnica Vehicular (VTV), son fundamentales, motivo por el cual el usuario se expone a severas multas en caso de no presentarlo.
Durante los últimos días, la Legislatura porteña aprobó una medida que elimina el pago en 71 trámites administrativos, incluyendo los más costosos relacionados con la licencia de conducir. Esta iniciativa tiene como objetivo simplificar los procesos y aliviar la carga económica para los conductores de CABA.
Qué dice la ley sobre la edad máxima para sacar la licencia de conducir en la Argentina
La legislación en la Argentina establece que, en la mayoría de las provincias, no existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir. Una persona puede iniciar el trámite o renovarlo incluso después de los 70, 80 o más años.
Eso sí: la ley aclara que la licencia de conducir en la Argentina tendrá una duración que diferirá de acuerdo a la edad que posea el titular al momento de tramitarla. Así, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) especificó caso por caso:
- Menores de 21 años: tendrá una validez de cinco años sólo para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).
- Entre 21 a 65 años: la licencia de conducir durará cinco años sin necesidad de renovación a lo largo de ese lustro.
- Entre 65 y 70 años: la licencia de conducir deberá renovarse cada tres años.
- Mayores de 70 años: deberán obligatoriamente renovarla anualmente, sin excepciones.
De este modo, la legislación pone el foco en la aptitud para conducir y no en la edad cronológica. Por esa razón, quienes solicitan una renovación deben acreditar que mantienen las capacidades necesarias para desenvolverse correctamente en el tránsito.
En todos los casos, para renovar la validez de dicha licencia otorgada, el titular deberá presentar una constancia de aptitud psicofísica otorgada por profesionales médicos o centros de salud registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La autoridad de aplicación determinará las aptitudes que deberán certificarse.
Cómo tramitar la licencia de conducir digital
La licencia nacional de conducir será otorgada en formato digital y podrá ser replicada en formato físico. Ambas tienen la misma validez legal y la licencia física está vigente mientras lo esté la licencia digital. Además, tiene un nuevo diseño y más características de seguridad. Para acceder a la versión digital deberá ingresarse en Mi Argentina y luego:
- Descargarse la aplicación
- Crear la cuenta y validar la identidad.
- Acceder a la licencia digital.
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