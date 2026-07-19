Hasta cuando se puede tramitar la Licencia de Conducir según la Ley de Tránsito

En todos los casos, para renovar la validez de dicha licencia otorgada, el titular deberá presentar una constancia de aptitud psicofísica otorgada por profesionales médicos o centros de salud registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La autoridad de aplicación determinará las aptitudes que deberán certificarse.

Cómo tramitar la licencia de conducir digital

La licencia nacional de conducir será otorgada en formato digital y podrá ser replicada en formato físico. Ambas tienen la misma validez legal y la licencia física está vigente mientras lo esté la licencia digital. Además, tiene un nuevo diseño y más características de seguridad. Para acceder a la versión digital deberá ingresarse en Mi Argentina y luego: