"Gracias, Lionel": por el partido despedida de Messi, el subte extenderá el servicio de la Línea D

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una jornada histórica y llena de emociones con el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en el estadio de River Plate. Con el objetivo de garantizar una desconcentración ordenada y segura para la multitud que dirá presente en Núñez, el gobierno porteño diagramó un esquema de transporte excepcional que incluye la extensión horaria del subterráneo.