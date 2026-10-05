"Gracias, Lionel": por el partido despedida de Messi, el subte extenderá el servicio de la Línea D
SBASE armó un operativo para facilitar la desconcentración masiva de los hinchas desde la cancha de River. Conocé los horarios y cómo funcionará.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una jornada histórica y llena de emociones con el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en el estadio de River Plate. Con el objetivo de garantizar una desconcentración ordenada y segura para la multitud que dirá presente en Núñez, el gobierno porteño diagramó un esquema de transporte excepcional que incluye la extensión horaria del subterráneo.
Bajo el lema institucional "Gracias, Lionel. Ha sido un viaje maravilloso", Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) confirmó que la Línea D prolongará su servicio habitual este martes hasta la 1:30 de la madrugada. La medida busca absorber el flujo masivo de fanáticos que emprenderán el regreso desde Núñez hacia los diferentes puntos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
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El plan contempla partidas coordinadas de las formaciones desde la terminal Congreso de Tucumán a partir de la finalización del encuentro homenaje al capitán y multicampeón albiceleste. Para sostener el flujo de pasajeros y evitar demoras, las autoridades disponerán un refuerzo en las frecuencias nocturnas, mayor presencia de personal de seguridad en los andenes y guardias técnicas en las estaciones de mayor conectividad.
De esta manera, el sistema de transporte buscará prevenir el colapso de los colectivos y taxis en la zona norte porteña al término de un choque que marcará el cierre definitivo de la etapa más gloriosa en la historia del fútbol argentino.
El operativo especial de SBASE garantizará el regreso nocturno de los hinchas tras el adiós definitivo del capitán argentino en la cancha de River. La Línea D saldrá desde Congreso de Tucumán hasta la 1:30 de la madrugada con frecuencias reforzadas y un esquema de seguridad enfocado en prevenir demoras.
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