Sin embargo, las pericias y el informe del personal médico que asistió a López Monte derribaron por completo esa coartada, confirmando que las lesiones correspondían a un ataque con arma blanca. Tras avanzar la investigación encabezada por el fiscal Ignacio Colazo, la Justicia dictó su prisión preventiva en diciembre de 2025.

Desde entonces, la adolescente permanece detenida en un instituto de menores de régimen cerrado, donde continuará cumpliendo la condena impuesta.