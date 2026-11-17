Condenaron a 10 años de prisión a la exnovia y asesina de Santiago López Monte, el joven apuñado en Lanús
El crimen ocurrió en noviembre de 2025 y, en un principio, la joven había dicho que su novio se había lastimado accidentalmente.
A casi un año del crimen que conmocionó a la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, la Justicia resolvió la situación procesal de Nicole M., de 17 años, y le impuso una pena de 10 años de cárcel por haber asesinado a puñaladas a su pareja, Santiago Nahuel López Monte, de 20 años.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús en el marco de un juicio abreviado. La sentencia surgió a partir de un entendimiento entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de la menor imputada, bajo la calificación legal de homicidio agravado por el vínculo.
La resolución judicial dejó un sabor amargo en el entorno de la víctima. Los familiares de Santiago, patrocinados legalmente por el abogado Roberto Castillo, manifestaron su rechazo al convenio alcanzado entre las partes y habían exigido que se le aplicara una condena más severa, de 13 años de prisión.
No obstante, los magistrados terminaron homologando el monto de una década de encierro.
Cómo fue el crimen de Santiago López Monte en Lanús
El ataque fatal ocurrió en noviembre de 2025 dentro de una vivienda de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. En un primer momento, la joven intentó encubrir el homicidio asegurando que el muchacho había sufrido heridas accidentales al intentar trepar y saltar una reja.
Sin embargo, las pericias y el informe del personal médico que asistió a López Monte derribaron por completo esa coartada, confirmando que las lesiones correspondían a un ataque con arma blanca. Tras avanzar la investigación encabezada por el fiscal Ignacio Colazo, la Justicia dictó su prisión preventiva en diciembre de 2025.
Desde entonces, la adolescente permanece detenida en un instituto de menores de régimen cerrado, donde continuará cumpliendo la condena impuesta.
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