Heladas y algunas lluvias leves en Buenos Aires: el informe meteorológico del clima para el AMBA

llovizna2.jpg Lloviznas en Buenos Aires

Frío y estabilidad: qué pasa con las lluvias en el AMBA

Según los expertos, un centro de alta presión dominará el panorama meteorológico en la región, lo que se traduce en un patrón estable, con cielos entre algo y parcialmente nublados. No se esperan chaparrones fuertes: este sistema de alta presión mantendrá las precipitaciones a raya. De hecho, se anuncian algunas lloviznas aisladas para el jueves 7 de agosto.

La estabilidad no significa calor. Las temperaturas se mantendrán bajas a lo largo de toda la semana. Las mínimas rondarán entre los 6°C y 8°C, mientras que las máximas superarán los 16°C. Los especialistas señalan que, si bien el frío será notorio, no se trata de una ola de frío o polar en términos técnicos, ya que no se alcanzan los umbrales extremos ni la duración necesaria para considerarlo como tal.

primavera palermo 1.jpg

Un respiro, aunque breve, se sentirá el miércoles, cuando el viento rote al sector norte y empuje las temperaturas máximas ligeramente hacia arriba. Sin embargo, este alivio durará poco, ya que el jueves o viernes el viento volverá a rotar al sur, trayendo de nuevo aire más frío a la región.

Amplitud térmica y cielos cambiantes

niebla ciudad de buenos aires Niebla en el AMBA

La semana presentará una buena amplitud térmica diaria, es decir, una diferencia marcada entre la temperatura de la mañana y la tarde. Esto se debe a los cielos mayormente despejados, que permiten que el calor se pierda por la noche, reforzando las bajas temperaturas de la madrugada.

Además, la ausencia de viento significativo podría favorecer la aparición de bancos de niebla o neblina en las primeras horas del día, aunque sin mayores complicaciones. En resumen, prepárate para una semana de puro invierno: a abrigarse bien y disfrutar del sol a cuentagotas.